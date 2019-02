Fallece a los 89 años el músico André Previn, ganador de cuatro premios Óscar Andre Previn. / Archivo El músico recibió cuatro estatuillas por las composiciones de 'Gigi', 'Porgy y Bess', 'Irma la dulce' y 'My Fair Lady' IKER CORTÉS Madrid Jueves, 28 febrero 2019, 21:08

Difícilmente podría entenderse el Hollywood dorado de los cincuenta y los sesenta sin sus piezas musicales. André Previn ha fallecido este jueves a los 89 años de edad en su residencia de Manhattan, en Nueva York. Así lo confirmó su mánager, Linda Petrikova, que no indicó la causa exacta de la muerte. Con una larga trayectoria a sus espaldas, el pianista, compositor y director de orquesta ganó fama mundial a raíz de sus composiciones y arreglos para más de un centenar de películas. No en vano, recibió trece nominaciones a los Oscar, de las que recibió cuatro estatuillas por su trabajo en 'Gigi' (1958), 'Porgy y Bess' (1959), 'Irma la dulce' (1963) y 'My Fair Lady' (1964). Mantiene, además, un récord inaudito: haber recibido el mayor número de nominaciones en un año. Fue en 1960, cuando fue candidato a los galardones a mejor banda sonora, mejor canción y mejor banda sonora original por su labor en 'Suena el teléfono', 'Pepe' y 'El fuego y la palabra', respectivamente.

Nacido el 6 de abril de 1929 en Berlín, en el seno de una familia judía, ingresó con seis años en el conservatorio. En 1938, huyendo del régimen nazi, su familia emigró a París y posteriormente a Estados Unidos. Tras recibir la nacionalidad, se estableció en Los Ángeles y, fruto de su trabajo en distintas emisoras radiofónicas así como de su gusto por el jazz, en 1948 comienza su carrera cinematográfica, arreglando y componiendo música para películas de la Meca del Cine. Es entonces cuando empieza a trabajar en filmes como 'Motivo de alarma' (1951), 'La bella de Moscú' (1957) o 'Bésame, tonto' (1964). A partir de los años sesenta, empezó a centrarse en su papel como director de orquesta. Ya había estado al frente de la Filarmónica de Los Ángeles cuando en 1967 sucedió a John Barbirolli al frente de la Houston Symphony Orchestra, y un año más tarde fue nombrado director principal de la Sinfónica de Londres, una institución que dijo hoy en un comunicado estar «profundamente entristecida» por su muerte.

Descrito como uno de los mejores y más completos músicos del siglo XX, Previn actuó junto a estrellas del jazz como Ella Fitzgerald, además de componer musicales, piezas de orquesta, dos operas –'Un tranvía llamado Deseo', sobre la obra de Tennessee Williams, y 'Breve encuentro', sobre la película de David Lean– y varios conciertos para su quinta y última mujer, la violinista Anne-Sophie Mutter. Previn se casó cinco veces, una de ellas con la actriz Mia Farrow –su tercera esposa y de la que se divorcio en 1975–. Ambos tuvieron en común tres hijos y adoptaron a otras tres, entre ellas Soon-Yi Previn. De ella renegó cuando se acabó casando con Woody Allen.