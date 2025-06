El corto 'La Mort', del lorquino Jesús Martínez, optará a los Goya

P. G. Murcia Martes, 3 de junio 2025, 00:28 Comenta Compartir

El cortometraje 'La Mort', del realizador lorquino Jesús Martínez, obtuvo este fin de semana la Estela Dorada del XXVI Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega Torre en Corto. El certamen, calificador para los Premios Goya y al que optaron 750 obras de todo el mundo, se celebró del 28 al 31 de mayo en el Teatro Concha Espina de la localidad cántabra, donde tuvo lugar la entrega de premios.

A recogerlos acudió el propio Jesús Martínez, el actor Manuel Menárguez y el coproductor Jesús Soria. La Estela Dorada, máximo galardón del festival 'Torre en Corto' está dotada con 5.000 euros, además de su calificación directa para optar a los Premios Goya.

El cortometraje del lorquino, escrito por Santiago Pajares, recibió también la Estela Plateada a la mejor interpretación femenina del festival 'ex aequo' para Luisa Gavasa y Pepa Aniorte, protagonistas como madre e hija de 'La Mort', dotado con 1.500 €.

La pieza de Jesús Martínez 'Nota' es una comedia negra que aborda el tema de la espera de la muerte, cuyo máximo peso narrativo recae en sus dos actrices protagonistas.

El palmarés del festival lo completaron el mejor cortometraje cántabro, 'Las que fueron a servir', de Patricia Hernández Guerrero; 'El barrio que no se rindió', de Guillermo Ruiz, mejor cortometraje documental; Daniel Sánchez Arévalo, Premio 'Américo Gutiérrez' a la mejor dirección por 'Pipiolos'; 'Carmela', de Vicente Mallols, mejor corto de animación; Pedro Casablanc, mejor actor 'ex aequo' con Javier Pereira por 'Insalvable'; 'All you need is love', de Dany Ruz, premio del público; y el premio del jurado joven para '893 kilómetros', de Rubén Guindo Nova. La actriz Malena Alterio recibió el Premio 'Demetrio Pisondera' a toda su trayectoria en cine, teatro y televisión.