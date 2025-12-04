El bulevar de los sueños rotos de 'Valor sentimental' Los estrenos de cine, una de las «mentiras que hacen que la vida merezca la pena»

La actualidad sigue pareciendo sacada de un «bistró del puerto de Marsella», muy adecuada para hablar del adiós, de «purísima y oro», de Joaquín Sabina. «Y sin embargo», paradójicamente, se despidió uno de esos «domingo por la tarde» que no quería. El de Úbeda me gusta mucho. Cuando yo olvide sus letras sabré que o tengo Alzheimer o que ya no tengo corazón.

La de ahora es una película «tan cinco estrellas que hasta» suena para un Oscar. El sucesor del ascetismo escandinavo («sólo en Antón Martín hay más bares que en toda Noruega»), Joaquim Trier, dirige 'Valor sentimental». Un drama sobre un maduro director que ya vive en su «calle Melancolía», y que sabe que «el futuro es cada vez más breve», que quiere hacer una última película y recuperar a su familia, por ese orden de prioridad. Las hijas no están por la labor porque al padre siempre le ha gustado mucho cuando la ciudad pintaba sus labios de neón y babeaba con las pupilas hambrientas de las mujeres inmaduras. Pero quizás sin saber, logren saber, quererse como es debido. Una obra magnifica de esas que tardaremos en olvidar «19 y 500 noches».

Luis Tosar tiene pinta de uno de los atracadores de «Pacto entre caballeros» en 'Golpes', donde debe enfrentarse a su propio hermano que es «mucha, mucha policía». Al salir de prisión en la España de los ochenta, en vez de arriar la bandera del pirata cojo decide probar suerte para ver si el diablo se pone de su parte. Primera película de Rafael Cobos, el guionista de 'La isla mínima' (2014), a la que imprime su excelente pulso y conocimiento del thriller.

'Eternity' es un romance (literal) divino, de esos que te hacen morirte «de ganas de decirte que te quiero». Una mujer fallece y llega a un limbo donde tiene que decir con cuál de los dos amores de su vida pasar la eternidad. Uno es de esos de «cuando duermo sin ti, sueño contigo», y el otro es de los que hacen que «la sangre galope por mis venas». Supongo que intentaban que fuera divertida, tierna e inteligente, por desgracia «no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió».

La protagonista de la siguiente es un personaje interpretado excelentemente por Megan Montaner, una directiva de esas que «siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta», catalizador de la historia real de la filtración de los famosos 'Papeles' de Panamá. El despliegue de la trama recordará a 'Margin call' (2011), pero más centrado en las consecuencias personales que tuvo para ella, que no tiene más que remedio que, «contra todo pronóstico», aprender a caer de pie.

Oscar Casas es un aparente nerd que embauca «con mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios» a una chica, que no lleva «medias negras» precisamente, para ayudarle a huir tras un atraco (un remedo de 'Pájaros de Portugal'). Por supuesto entre ellos surge una de esas pasiones que hacen que les den las diez, y las once, las doce y la una, aunque saben que nunca bailarán «Noches de boda». El resultado es una ñoñada para adolescentes que están sólo preocupados de «quién hará tu trabajo debajo de mi falda».

Guillermo Francella y Dani Rovira (un duelo actoral tan injusto como que no hubiera nadie detrás de la barra del otro verano), están en un largometraje fallido, 'Playa de Lobos'. Mezcla comedia costumbrista con la delincuencial, y que cuenta el encuentro, quizás no tan casual, de dos personajes que perdieron el mes de abril hace tiempo y que no les gusta que le «den la razón los espejos». Si tenéis que verla consolaros recordando lo que pasó otras veces, que «la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido».

Que tengáis una semana de cine, «ojalá que volvamos a vernos».