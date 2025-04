Chelete Monereo: «Siempre queda un lugar por descubrir en Roma»

Admiradora de David Lynch y el cine documental, la artista plástica y escritora estrena desde el 15 de abril la nueva sala Rosales del Museo ... Ramón Gaya con su muestra 'Conversaciones', compuesta por once obras que bucean en el diálogo interno de la propia autora.

1 Libro Patánjali (interpretados por Sri Swami Satchidananda). Antiguos textos fundacionales del yoga (s. III a. C.) 'Los yoga sutras'

«Lo tengo muy usado y subrayado. Es un libro que no acaba nunca y, siempre que se lee, en algo tiene razón. Es un libro de consulta. De vez en cuando lo leo, abriéndolo por cualquier página. Ahora estoy leyendo 'La cábala', de Mario Javier Sabán. Para recomendar o regalar prefiero 'La herencia de Clara' y 'El tiempo constante y los días sucesivos', que son los dos que he escrito».

2 Álbum Sílvia Pérez Cruz. Universal Music (2012) '11 de novembre'

«Para pintar, solo oigo música clásica o jazz; nunca canciones con letra, que son para otro momento. Como las de Sílvia Pérez Cruz, que tiene una voz maravillosa, o las de Adriano Celentano, que recomiendo escuchar también».

3 Película Jaime Chávarri. Documental producido por Elías Querejeta (1976) 'El desencanto'

«Prefiero las que tienen base documental, como 'El desencanto', de Jaime Chávarri, con entrevistas a la familia del poeta Leopoldo Panero; 'El hombre elefante', de David Lynch, tan distinta a todo, o 'Buena Vista Social Club', de Wim Wenders».

4 Rincón Cabecera de la región de Lacio y capital del país Roma

«Nada es mejor que estar en casa, que además es nuestro taller de pintura, tanto la de La Alberca como la de Galicia. Para viajar, Vicente [Martínez Gadea] y yo preferimos sobre todo Italia, a la que viajamos prácticamente todos los años. Nunca acabamos de ver entera la ciudad de Roma, a pesar de las veces que hemos estado en ella. Siempre hay un rincón por descubrir. Roma es una ciudad inmensa y nunca la terminas de ver. Nos gusta especialmente el Palazzo Massimo alle Terme, dentro del Museo Nazionale Romano, que alberga una gran colección de frescos. También tenemos ganas de ir a ciudades del sur del país, que es la zona que menos conocemos».

5 Red social Uso profesional y personal WhatsApp

«No uso redes sociales, porque sé que me absorberían mucho tiempo. Solo utilizo WhatsApp para conectar con familia y amigos, aunque a veces contesto los mensajes al día siguiente, a no ser que sean sobre un tema urgente. Sí que entro con frecuencia en Internet para hacer búsquedas, pero no me atraen nada las redes».

6 Tapa Con cachelos, aceite y pimentón. En ferias gastronómicas. Pulpo a la gallega

«El pulpo a la gallega, con patatas cocidas –cachelos–, aceite y pimentón, es mi tapa. Me encanta tomarlo bajo la carpa de cualquier feria gastronómica en Galicia, donde lo tienes a la mano, en una mesa larga con los desconocidos que te caigan al lado. En realidad, en cualquier sitio está bueno».

7 Serie David Lynch y Mark Frost. Lynch/Frost Productions, Propaganda Films y Spelling Entertainment (1990/2017) 'Twin Peaks'

Detalle del cartel de la serie.

«De las famosas, me quedo con 'Twin Peaks', de David Lynch. Estábamos todos 'pillados' con ella, viéndola cuando se estrenó en el 90. Me gustan las dos primeras temporadas de entonces, pero también los capítulos que se hicieron veinticinco años después. De las nacionales me gusta mucho 'Arde Madrid', interpretada y dirigida por Paco León. Me quito el sombrero con ella».