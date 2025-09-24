El Centro Escénico de Pupaclown ofrece una veintena de espectáculos para espectadores de todas las edades

Alondrá Bentley dará un concierto dirigido a los más pequeños con canciones navideñas el 27 de diciembre y Andrés Santos Band Station, con su show 'Buster Keaton: del campo a la pantalla', pondrá música a dos de las películas más divertidas e icónicas de Buster Keaton

El Centro Escénico Pupaclown presentó este miércoles su programación de otoño, que acoge los festivales de Circo y Artes Escénicas. Desde septiembre hasta principios de enero de 2026 el Centro Escénico albergará 20 espectáculos diferentes, los fines de semana para todos los públicos y entre semana para centros escolares de toda la Región de Murcia. Todos disfrutarán de una variada selección de obras dirigidas a infantil y primaria. Esta amplia oferta teatral cuenta con la colaboración del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), el ICA de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia.

El director del ICA (Instituto de Industrias Culturales y de la Artes de la Región de Murcia), Manuel Cebrián, y el concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, acompañaron a los responsables de la Compañía, dirigida por la actriz, payasa y clown Pepa Astillero, en el lanzamiento de esta nueva temporada.

De la décimo tercera edición del Festival de Circo Carpa de Acogida, todavía pueden verse los espectáculos: 'Lullaby', de la Compañía Proyecto Kavauri, este sábado a las 18 horas, y 'Kobr3', de la Compañía Zirkozaurre (sábado 4 de octubre, 18 horas).

Y enseguida llega una nueva edición, y ya van 16, del Festival de Artes Escénicas para la Infancia, con 14 espectáculos dirigidos a los espectadores más jóvenes, pero también para no tan jóvenes, con entradas ya a la venta en su web.

'Los tres cerditos', de la Compañía Pupaclown, abrirá la programación con cuatro funciones: sábado 18 de octubre (18 horas), domingo 19 de octubre (12 horas), sábado 20 de diciembre (17:30 horas) y domingo 21 de diciembre (12 horas). Esta aventura de los tres cerditos y el lobo convertirá todo el teatro de Murcia en un bosque gigantesco donde los niños se sumergirán en una experiencia inolvidable.

Seguirá la programación con 'Yo, Tarzán', de Festuc Teatre, el domingo 26 de octubre (18 horas), un espectáculo audioescrito en colaboración con la ONCE; 'Caperucita roja', de Compañía Pupaclown, con cuatro funciones a la vista [sábado 1 de noviembre, 18 horas; domingo 2 de noviembre, 12 horas; martes 23 de diciembre, 17:30 horas; y viernes 26 de diciembre, 17:30 horas]; la Compañía Nacho Diago pondrá en escena el sábado 15 de noviembre (18 horas) el espectáculo 'Viaje a la luna', interpretado también en lengua de signos; y La Chana Teatro ofrecerá 'Blancanieves' el domingo 16 de noviembre (12 horas), un montaje que fue Premio Max Mejor Espectáculo infantil, juvenil o familiar 2023 y también está recomendado para adultos.

Primigenius Teatro llegará al Centro Escénico de Pupaclown el sábado 22 de noviembre, a las 18 horas, con 'Xemaá-El-Fná', la historia de Abdul El Cuentista y Omar El Tambourín primos que llevan más de 333 años dedicados a la tradición oral.

Rauxa Compañía propone para el sábado 29 de noviembre 'Teatro de papel', espectáculo de circo contemporáneo que a través de la manipulación de objetos, el clown, el teatro físico y un bagaje de títeres extraordinarios busca reivindicar el poder de la Imaginación. 'La granja' es el montaje que defiende la Compañía Teloncillo el sábado 13 de diciembre, una propuesta musical para niños a partir de 1 año.

El 27 de diciembre, a las 17.30 horas, encontraremos sobre el escenario a la cantante y compositora británica Alondra Bentley, muy vinculada a Murcia, que acude con 'Alondra sings for children, it's Christmas'. Este álbum de Alondra Bentley está dirigido a niños y niñas de todas las edades y celebra la infancia con temas dedicados a los días de lluvia, los deberes, el amanecer, las plantas, los días de cumpleaños, los animales o ¡las vacaciones!

La Curiosa está detrás del montaje 'Texturas', que se podrá ver el domingo 28 de diciembre a las 11 y a las 12:30 horas: es una propuesta escénica inmersiva para primera infancia basada en la experimentación visual y sonora. La Canica representa 'El mago de Oz' el lunes 12 de diciembre, a las 17:30 horas, un espectáculo interpretado en lengua de signos inspirado en 'El Maravilloso Mago de Oz', de L. Frank Baum. Esta obra nos cuenta las aventuras de la pequeña Dorothy, en el Mágico Mundo de Oz para regresar a su hogar.

Pupaclown ofrecerá el 30 de diciembre, a las 17:30 horas, 'Pupaventuras'; y 'Los siete cabritillos' los días sábado 3 de enero (17:30 h.) y domingo 4 de enero (12:00 horas). Andrés Santos Band Station, con su show 'Buster Keaton: del campo a la pantalla', pone música a dos de las películas más divertidas e icónicas de Buster Keaton, el viernes 2 de enero, a las 17:30 horas.

En paralelo sigue la campaña escolar con una amplia oferta.

Formación

También ofrecen el Taller de Circo Social 'Carpa de Acogida', que se dirige a 15 adolescentes sin conocimientos previos de circo que vivirán durante 12 días una inmersión en el mundo de circo. Dirigidos por profesionales de primer orden se familiarizarán con las distintas disciplinas malabares, acrobacias, equilibrios, aéreos e incluso clown.

Durante su formación, ayudados por sus profesores, crearán su propio espectáculo que expondrán ante el público en una Muestra Abierta 'Sueños Acrobáticos' y mostrarán ante sus familiares y amigos en el Centro Escénico Pupaclown el sábado 11 de octubre.

Merche Ochoa, premio Nacional de Circo 2014, guiará a los Payasos de Hospital del 13 al 15 de octubre, en su formación para profesionales del clown con su curso 'Habitar la escena'. Y para los no iniciados tienen un taller en familia. Las familias que quieran vivir una aventura con sus hijos mientras se adentran en el mundo del circo podrán hacerlo el domingo 5 de octubre en el taller de Circo en Familia 'Aventuras bajo la Carpa', dirigido por profesionales de La Chimenea Escénica, 3 a 12 años.

También ofrecen talleres en familia de magia, 'Cómo hacer cosas Asombrosas', dirigido por Nacho Diago, el taller 'La flor de la maravilla' para jugar y bailar en familia de la mano de Primigenius Teatro y el taller 'Laboratorio cromático', que traerá Sofia Castellote. Primigenius Teatro explorará las posibilidades comunicativas del cuerpo y la voz en su taller para docentes 'Al Ton y al Son'. Puedes consultar toda la programación y detalles sobre las inscripciones en la web www.pupaclown.org