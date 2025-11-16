La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Especialistas del grupo Resistencia Antimicrobiana en Sanidad Animal de la UMU, trabajando en un proyecto sobre la presencia de medicamentos en la costa. Cedida
UMU | Ciencia

A la caza de antibióticos en el mar

Dos investigaciones del grupo de Resistencia Antimicrobiana en Sanidad Animal de la UMU se han centrado en detectar la cada vez más preocupante presencia de residuos farmacéuticos en aguas costeras

Ginés S. Forte

Ginés S. Forte

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

Los antibióticos, que tantas vidas han salvado combatiendo peligrosas bacterias en humanos, y también en animales, venían en realidad empleándose de forma natural mucho ... antes de que Alexander Fleming descubriera la penicilina, en 1928. En la antigua Grecia, por ejemplo, ya se conocían las propiedades bactericidas de los mohos para tratar infecciones. El uso de esta sustancia capaz de matar o impedir que crezcan ciertos microorganismos en el último siglo ha sido tal, sin embargo, que han comenzado a aflorar sus contraindicaciones. Además de tratar enfermedades, los antibióticos se han empleado para prevenirlas e incluso para estimular el crecimiento animal, lo que ya no se ve con buenos ojos y ha derivado en prohibiciones. En general, la utilización masiva de antibióticos ha terminado por convertirlos en contaminantes. El aforismo morir de éxito podría acabar encajando como un guante en esta historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  3. 3

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  4. 4 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  5. 5

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta
  6. 6 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026
  7. 7 Y si construimos una nueva Arrixaca
  8. 8

    El Rojo de Portmán
  9. 9 El pole dance conquista salas y rompe tabúes
  10. 10

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad A la caza de antibióticos en el mar

A la caza de antibióticos en el mar