Cartagena y San Javier acogen el rodaje de la tercera temporada de la serie 'El inmortal' Un equipo de un centenar de profesionales de Movistar Plus+ y DLO Producciones culmina la filmación de los seis capítulos que se estrenarán en 2026

Miércoles, 3 de septiembre 2025

DLO Producciones y Movistar Plus+ ruedan esta semana en distintos escenarios de Cartagena y San Javier algunas escenas de la tercera temporada de 'El inmortal'. Durante los últimos meses, la Film Commission, con la colaboración de las oficinas de los ayuntamientos de ambos municipios, han estado trabajando con el equipo de producción para hacer posible la filmación, que comenzó este miércoles y que se desarrollará en los próximos días, contando con más de un centenar de profesionales y diez camiones de material técnico, lo que pone de manifiesto la envergadura de la producción.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que «hemos desarrollado un importante trabajo para facilitar este rodaje de Movistar Plus+ y DLO Producciones en la Región». Una gran producción que empleará distintos escenarios de Cartagena y San Javier para sus exteriores y en algunas escenas contarán con más de un centenar de extras.

La nueva entrega de 'El inmortal' constará de seis episodios y propone «una narrativa más condensada y electrizante», ambientada íntegramente en un periodo de cinco días, combinando acción, drama familiar y thriller psicológico, con tres tramas principales que avanzan en paralelo para entrelazarse en una historia coral.

La serie es una creación de José Manuel Lorenzo, quien también ejerce de productor ejecutivo, está dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos y cuenta con el guion de David Moreno y Diego Sotelo. La nueva temporada de 'El inmortal' se estrenará en 2026 en Movistar Plus+. El rodaje comenzó a finales de julio en Madrid y la Región de Murcia es uno de sus principales escenarios. Además, cuenta con escenas grabadas Santa Pola y Miami.

El reparto de la tercera temporada vuelve a contar con Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro, con la incorporación de Pablo Molinero, Gala Bichir y Carlos Scholz. La serie mantiene su apuesta por una producción de alta calidad con fotografía de David Omedes, música original de Lucas Vidal y dirección artística de Uxua Castelló.