Lydia Martín Murcia Viernes, 27 de junio 2025, 00:16

Arturo y Claudio Jiménez son los fundadores de Genio de la Lotería, una idea novedosa en la Región por su capacidad para desenvolverse y expandirse desde el entorno digital. La suerte les ha brindado la oportunidad de celebrar varios premios gordos del sorteo de Navidad, lo que les ha hecho reforzar su estrategia e «inspirar sueños» desde su propia web, conscientes de la importancia de cuidarla y hacer que sea útil para quienes quieren jugar a la lotería.

–¿Qué importancia tiene para Genio de la Lotería la presencia digital?

–La presencia digital es absolutamente esencial para Genio de la Lotería. Vivimos en una era donde la conexión con el cliente ocurre, cada vez más, en entornos digitales: redes sociales, aplicaciones móviles, web y canales interactivos. No se trata solo de vender lotería, sino de crear una experiencia, un universo alrededor del juego, del deseo y de la suerte. Nuestra marca nació con una visión clara: transformar la forma en que se vive la lotería. Por eso, nuestra presencia digital no es un complemento, es el centro de nuestra estrategia. Además, el entorno digital nos permite algo que ninguna administración tradicional puede ofrecer: personalización, escalabilidad e inmediatez. A través de nuestras plataformas podemos entender mejor a nuestros clientes, sorprenderlos, y hacer que cada décimo se sienta único y mágico.

–Vuestra web es el reflejo de vuestra filosofía empresarial, ¿cómo entendéis que debe ser una buena página web?

–Una buena página web no es solo un escaparate, sino un universo de marca. En Genio de la Lotería entendemos que nuestra web debe ser una extensión natural de lo que somos: inspiración, magia, deseo y juego inteligente. Para nosotros, una buena web debe tener identidad clara y emocional para que conecte, emocione y deje huella; funcionalidad ágil y orientada al cliente, para que sea fácil conseguir un décimo, y capacidad de contar historias, para que cada sorteo cuente algo.

–¿Es eso lo que os ha llevado a respaldar los Premios Web de LA VERDAD?

–Totalmente. Este respaldo es una decisión coherente con nuestra visión, porque creemos profundamente en el poder de la transformación digital. Y estos premios no solo reconocen el talento, la creatividad y la innovación en el entorno 'online', sino que también celebran algo que compartimos: el impulso por hacer las cosas de forma diferente. Nuestro impulso nace de una convicción clara: El futuro de la lotería no está en los mostradores, está en las pantallas. Y en esas pantallas, solo sobreviven las marcas que son capaces de emocionar, de contar historias potentes y de conectar con el usuario. Por eso quisimos apoyar estos premios, porque queremos ser parte activa del cambio.

–Innovación, tecnología, digitalización... ¿Cómo se plasma todo esto en Genio de la Lotería?

–En Genio de la Lotería, la innovación, la tecnología y la digitalización no son conceptos de moda: son el ADN de nuestro modelo. Hemos digitalizado toda la experiencia de juego: desde la compra 'online' personalizada, hasta la posibilidad de recibir recomendaciones de combinaciones según tus gustos o deseos. No vendemos números, vendemos decisiones inteligentes guiadas por datos. Además, creamos comunidad, generamos contenido, lanzamos campañas virales, usamos canales como Instagram, TikTok o WhatsApp para estar donde está el usuario... Si la suerte es emoción, nosotros somos el altavoz.

–¿Creéis que el entorno web regional goza de buena salud?

–Sí, pero con matices. El entorno web regional ha dado pasos enormes, pero aún tiene un gran potencial por explotar. En nuestra experiencia, la Región cuenta con muchísimo talento digital, tanto a nivel de diseño, desarrollo, comunicación y estrategia. Hay agencias punteras, creadores brillantes y marcas que están haciendo cosas realmente potentes en internet. Los Premios Web de LA VERDAD son un claro ejemplo de eso. Pero también vemos que muchas empresas todavía no han dado el salto real al entorno digital, o lo han hecho solo de forma superficial. Una web bonita no basta: hay que tener propósito, estrategia, alma y capacidad de generar comunidad. Desde Genio de la Lotería queremos ser parte del impulso que necesita esta transformación. Apostamos por lo digital no solo como canal de venta, sino como motor de marca y forma de expresión. Y creemos que en esta región hay creatividad de sobra para liderar ese cambio. El entorno web regional goza de salud, sí. Pero está en plena adolescencia. Y ahora es el momento de que madure, se atreva más y ocupe el lugar que merece en el panorama digital nacional.

