Playa de Santiago de la Ribera. BIBLIOTECADIGITAL.CARM.ES

La Biblioteca Regional expone una selección de postales veraniegas de su archivo digital

El portal constituye un repositorio de la historia documental de la Región de Murcia, accesible de forma gratuita a todos los ciudadanos

LA VERDAD

MURCIA.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:23

La Biblioteca Regional (BRMU) expone este verano, en la escalera de acceso a la primera planta, una selección de postales, grabados y carteles de temática ... veraniega. La muestra incluye imágenes históricas de los balnearios de Archena, Los Alcázares y Fortuna a principios del siglo XX; una vista aérea de Cabo de Palos en 1968; el río Segura a su paso por Murcia en 1958; un molino junto al Mar Menor en 1959; el Embarcadero del Hornillo de Águilas a principios del siglo XX; o el Balneario de San Bernardo de Cartagena en 1929.

