La Asociación de Germanistas de Murcia recuerda a Stefan Zweig como «un trágico pacifista»

A Stefan Zweig (Viena, 1881-Petrópolis, Brasil, 1942) estuvo dedicado el encuentro organizado por la Asociación de Germanistas y Profesores de alemán de la Región de Murcia. Ana Belén Mansilla, profesora titular de Filología Alemana de la Universidad de Murcia, es la presidenta de AMUDAL (Asociación Murciana para la Difusión del Alemán), «una asociación joven, creada en 2017, pero nos gusta movernos y hemos organizado conferencias sobre literatura alemana y austriaca, y sobre historia y antropología, seminarios y otra clase de actividades de promoción entre niños y jóvenes».

Los invitados en esta ocasión como ponentes en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Murcia fueron José Antonio Molina y a Jorge Novella, ambos profesores de la Universidad Murcia, que conversaron sobre 'Stefan Zweig: desafíos de ayer, esperanzas de hoy'. Molina es historiador, escritor y decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Novella es investigador de la historia del pensamiento filosófico-jurídico-político español, de la historia de la Filosofía, de la memoria, del exilio y del holocausto.

Ambos son lectores devotos de Zweig, escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista y biógrafo como en la de novelista, ensalzado por la editorial Acantilado, que ha publicado la mayor parte de su obra narrativa y ensayística, por «su capacidad narrativa, la pericia y la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia de su estilo lo convierten en un narrador fascinante, capaz de seducirnos desde las primeras líneas». Zweig fue uno de tantos escritores, artistas e intelectuales, de las más diversas nacionalidades y procedencias, que escapan de los totalitarismos, de las persecuciones raciales y políticas, de las guerras, de las deportaciones e internamientos en campos de concentración y, en general, de la barbarie y de gigantescos «océanos de odio», como los llamaría Robert Musil, como recordó Mercedes Monmany en 'Por las fronteras de Europa', 'Ya sabes que volveré' y 'Sin tiempo para el adiós', publicados en Galaxia Gutenberg.

Zweig es, para el decano de Letras de la UMU, «un gran escritor, un maestro de la miniatura, del texto breve, defensor de un género, el ensayo, que a mí me gusta mucho». Molina destaca la elegancia de la escritura del autor austriaco, «y además tiene un elemento entre melancólico y trágico, que le envuelve constantemente. No he leído todas sus obras, que son muchas, pero me cuesta encontrar una que acabara bien. Todos sus personajes tienen una especie de victoria póstuma, melancólica, puede que lleven una razón que se conservará en el recuerdo de las gentes, pero realmente la victoria práctica sobre los hechos no se conserva».

Molina tradujo, del alemán, en vivo, la carta de suicidio del autor de 'Momentos estelares de la humanidad', 'La impaciencia del corazón' o 'La confusión de los sentimientos', en la que Zweig lamenta que el mundo de su propia lengua se hundiese y se perdiese para él, «y mi patria espiritual, Europa, se destruyese a sí misma». «Comenzar todo de nuevo cuando uno ha cumplido sesenta años requiere fuerzas especiales, y mi propia fuerza se ha gastado al cabo de años de andanzas sin hogar. Prefiero, pues, poner fin a mi vida en el momento apropiado, erguido, como un hombre cuyo trabajo cultural siempre ha sido su felicidad más pura y su libertad personal, su más preciada posesión en esta tierra. Mando saludos a todos mis amigos. Ojalá vivan para ver el amanecer tras esta larga noche. Yo, que soy muy impaciente, me voy antes que ellos», leyó Molina, con gran emoción.

Por su parte, Novella, coleccionista de ediciones antiguas de libros, «herencia de abuelos», destacó que la obra de Zweig «relata los estados de ánimo de la Europa de su tiempo, los cambios brutales que se van a dar desde la sucesión vienesa, la irrupción de todas las vanguardias, la Primera Guerra Mundial, que para él será brutal, y le hace situarse como un hombre antibelicista, un pacifista, y hay una obra clave de 1916, 'Jeremías'». El profesor Novella dijo que «su vida no es tan plácida como muchas veces parece, ni su vida personal ni con su esposa Friderike Maria, su sexualidad que está en alguna novela... es un hombre de un cosmopolitismo kantiano, y se sitúa en un tiempo en que está, por un lado, el auge de los nacionalismos y del nazismo; el internacionalismo obrerista y el sionismo». Es un judío asimilado, su madre es de una familia de banqueros, su padre se dedica a la industria textil. Stefan se dedicará a coleccionar autógrafos y partituras de música.

«Hay que mirar a Zweig en un espejo poliédrico donde tenemos al hombre de orden, elitista, burgués, un poco decadente, narcisista, un poco proustiano... él se va a mover por el pacifismo. Europa no es un continente para él, sino el reino espiritual del humanismo, un concepto de Europa que algunos filósofos ya habían trabajado», indicó Novella.

«Decir adiós es un arte difícil y amargo» dirá Stefan Zweig en el funeral de su amigo igualmente exiliado Joseph Roth

Zweig, recordó Novella, en los días previos a su suicidio llama a todos sus amigos por teléfono, y siempre dice la misma frase: «Me place oírte». Una pesadumbre que le embarga y que, recordó Novella, ya se manifiesta en sus cartas con Joseph Roth. «Decir adiós es un arte difícil y amargo» dirá por su parte Stefan Zweig en el funeral de su amigo igualmente exiliado Roth, se recordó en este acto en Murcia. «El exiliado es el devorado por la Historia», decía la filósofa española María Zambrano.

Otros casos de doloroso exilio

No fueron los únicos creadores europeos del pasado siglo que se vieron obligados a emprender el doloroso camino del exilio. Los profesores Novella y Molina citaron a antinazis alemanes como Thomas y Klaus Mann, Alfred Döblin y Hannah Arendt, austriacos como Robert Musil, Joseph Roth y Franz Werfel, rusos que huían de la tiranía soviética como Nabokov y Joseph Brodsky, confinados de la época musoliniana como Pavese y Natalia Ginzburg, españoles exiliados tras la Guerra Civil como María Zambrano, Luis Cernuda o Chaves Nogales, polacos como Witold Gombrowicz y el Premio Nobel de Literatura Czesław Miłosz o escapados hacia Estados Unidos a causa de las incesantes olas de antisemitismo y la catástrofe del Holocausto como Isaac Bashevis Singer y Henry Roth. A todos ellos dedica Mercedes Monmany 'Sin tiempo para el adiós'.

En el acto se recordó también a Gabriela Mistral, testigo de esos últimos días de Zweig en Petrópolis, como recoge en una carta a Eduardo Maella que recoge la editora Teresa Zatarain en el libro 'Un puñado de afectos profundos', publicado en la editorial Creotz, que se presenta el próximo martes 3 de abril en el Museo Ramón Gaya de Murcia, a las 18.30 horas.