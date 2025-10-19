Más de 50 artistas invitados para celebrar los 40 años del Bar Ocio El local, uno de los más veteranos de la cultura electrónica de España, festeja su aniversario con una amplia programación hasta el 15 de noviembre

Daniel Vidal Domingo, 19 de octubre 2025, 08:09 Comenta Compartir

Hay cumpleaños que duran todo el día. Otros, ya se sabe, se prolongan durante varias jornadas. Pero este aniversario, los 40 años del mítico Bar Ocio, casi llegará hasta el mes. No es para menos. El emblemático Ocio, uno de los espacios dedicados a la cultura electrónica más longevos de España, celebra cuatro décadas de vida en las Tascas de Murcia con una ambiciosa programación cultural y musical que se extenderá desde este pasado viernes, 17 de octubre, hasta el próximo 15 de noviembre, con actividades semanales en el propio club y en su espacio cultural asociado, El Pisito.

Tal y como explican los responsables del local, Bar Ocio ha preparado una «celebración de la escena underground y alternativa con un enfoque especial en la fusión de música electrónica, arte contemporáneo, cultura urbana y comunidad». A lo largo de un mes pasarán por las cabinas más de 50 artistas entre djs, productores, colectivos creativos y nombres destacados de la cultura visual.

«No queríamos que fuera solo una fiesta. Este aniversario es una oportunidad para mostrar todo lo que hemos construido con la comunidad durante 40 años. Desde las sesiones hasta las exposiciones, cada propuesta está pensada como un homenaje a la cultura electrónica en Murcia», explica Félix García, organizador del evento y actual responsable del club, cuyas riendas tomó hace la friolera de 24 años. Félix entró por la puerta del Ocio como Dj y ahora es él quien se ocupa de programar a los Djs y artistas que pasan por la cabina todos los fines de semana. «Sin dejar de atender a los nuevos estilos y conceptos que surgen en la escena electrónica en la Región». Este es, precisamente, uno de los secretos de la supervivencia de un club de electrónica que ha visto cómo han ido cayendo todos los establecimientos de la misma línea que se iban montando a su alrededor. «Antes estábamos más acompañados, sí. Pero, si me pregunta cómo hemos logrado mantenernos todo este tiempo, se lo digo con sinceridad: no tengo ni puta idea», admite con una sonrisa.

«Renovarse de forma constante, absorber sin complejos nuevos estilos y tendencias», según Félix García, ha sido clave en la supervivencia del Ocio

Rascando un poco, Félix García abunda en su anterior argumento y reconoce que una de las fórmulas para perdurar cuatro décadas, «y además vivir de ello», ha sido «renovarse de forma constante en la propuesta del local, absorber las nuevas tendencias sin complejos y con valentía. Y siempre con la mirada puesta en la Región de Murcia». Sí, renovarse o morir. También tiene algo que ver en esta superviviencia, señala, el reducido espacio del local, que ha servido como contrapunto en momentos complicados como la crisis de 2010 o la pandemia, cuando otros locales más grandes terminaron por sucumbir,

También entró como Dj, la primera vez que puso un pie en Ocio, el socio de Félix al frente del local, Alejandro Marín, que nació cuando Bar Ocio ya llevaba unos años funcionando. Muchos lustros después de aquel primer día, y a pesar de sus actuales responsabilidades, Alejandro no ha dejado de ponerse a los mandos de la mesa de mezclas, ahora como residente. «Es un orgullo formar parte de la familia del Bar Ocio. Conocí el local con 18 años y me quedé impactado con un ambiente tan moderno, tan alternativo y que priorizara tanto la música», explica. Para Marín, una de las claves del éxito –y la supervivencia– del club ha sido «mantenerse fiel a su filosofía, sin dejarse influir por las modas». No por las modas que surgen en la cultura electrónica, y que Ocio absorbe sin complejos, sino por aquellas que acechan día y noche en el negocio de la hostelería.

Natural de Bullas, admite Félix García que, «conforme van pasando los años» –él ya tiene 57–, «cada vez se hace más duro enfrentarte a la noche». Por eso, quizá, no ha vivido la fecha estos días con «especial ilusión» hasta que, el pasado jueves, «colgamos el cartel del aniversario». Y ahí sí. «Ahí me emocioné». Y no sólo él, claro.

Fiesta final «maratoniana»

Las actividades contempladas en programación, que comenzaron el viernes con una exposición colectiva en El Pisito y una sesión posterior a cargo de Victoriano vs Nachonacho, incluye sesiones temáticas de Laid Back x Socola, una subasta de arte y vintage, fiestas especiales como la Halloween x 40 Aniversario, y colectivos invitados como Tanzen, Ambientador.exe o Break 360 Showcase. Además, se contará con artistas de la talla de Rhyt Mo, Robert Solheim, Acid Marx DJ, Marina Gasolina, Yurei, Soviet Gym y muchos más. Las actividades culminarán el sábado 15 de noviembre con una fiesta final maratoniana (de tarde y noche), la presentación de un fanzine conmemorativo y una sesión especial de cierre con Bela, H4L 9000, Resonant, Drede y Acid Marx DJ. Después, a descansar y a por otros 40 años, como mínimo.