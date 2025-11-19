El Arqua inaugura una exposición sobre el hallazgo de un pecio fenicio en San Javier En la muestra se reúne la mayor parte del cargamento extraído del 'Bajo de la Campana', un yacimiento descubierto en los años cincuenta

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arqua, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, inauguró este miércoles 'Fenicios. Mercaderes del mar', una exposición temporal sobre el hallazgo del pecio fenicio 'Bajo de la Campana'.

El discurso expositivo gira en torno a los bienes arqueológicos hallados en el pecio del 'Bajo de la Campana', un yacimiento descubierto en los años cincuenta del siglo XX en las costas de San Javier (Murcia). Por primera vez, se reúne en un solo espacio la mayor parte del cargamento, extraído del yacimiento fenicio y custodiado por el museo, de extraordinaria importancia para los estudios sobre la sociedad fenicia.

La exposición es fruto de las labores de investigación y restauración realizadas en torno a los restos arqueológicos. En ella, se muestra la casi totalidad del cargamento que transportaba el barco. Entre las piezas expuestas se incluyen gran cantidad de materias primas, así como objetos manufacturados y diversos materiales utilizados para la vida a bordo.

La muestra se completa con el préstamo de piezas procedentes de las colecciones del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, del Museo de Cádiz, del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, del Museo de Huelva y del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera.

Reflexión

Actualmente, de los seis pecios fenicios excavados y estudiados en profundidad en el Mar Mediterráneo, tres han sido hallados en las costas españolas, concretamente en la Región de Murcia. Dos en la bahía de Mazarrón y el tercero en el municipio de San Javier. A este último, el 'Bajo de la Campana', se dedica la exposición y una publicación.

La muestra invita a reflexionar sobre la compleja labor de puesta en valor de este tipo de yacimientos, dada su naturaleza subacuática. Desde 2001, la UNESCO defiende la conservación preferente in situ, así como el acceso público a los restos arqueológicos sumergidos, una cuestión no siempre fácil de solventar.

La exposición podrá visitarse hasta el 24 de mayo de 2026, con acceso gratuito, en la sala de exposiciones temporales del museo, de lunes a sábados de 9.30 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.