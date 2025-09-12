Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla

El resto de fechas del tour internacional de la banda cartagenera supera ya el 75% del aforo vendido, consolidando a la banda como uno de los fenómenos musicales más importantes del momento

El anuncio de la gira internacional de Arde Bogotá se ha traducido en dos 'sold out' (entradas agotadas) en Portugal para las citas en Lisboa y Oporto, apenas 24 horas después de la salida a la venta general de las entradas. El resto de fechas supera ya el 75% del aforo vendido, consolidando a la banda como uno de los fenómenos musicales más importantes del momento. Así lo informó este viernes la oficina del grupo cartagenero, coordinada por Tonny Serrano (Comunicacion Raw Music).

«El entusiasmo de los seguidores se ha hecho notar en cada ciudad, reflejando el alcance internacional del proyecto y el crecimiento imparable de un grupo que sigue sumando hitos a su trayectoria. Arde Bogotá ha logrado convertir cada concierto en una celebración colectiva, con miles de voces cantando al unísono himnos que ya forman parte de la banda sonora de una generación», aseguró Serrano.

Esta noticia supone el broche de oro perfecto a la gira española de Arde Bogotá, la primera en grandes recintos para la banda cartagenera liderada por el vocalista Antonio García. Sus diez únicas fechas se han saldado con más de 250.000 espectadores, llenos absolutos en las arenas y festivales.

Arde Bogotá culmina así un año inolvidable, un viaje que ha tenido como estación final la capital andaluza, Sevilla, escenario elegido para el cierre de gira y donde el grupo cartagenero ha participado en la gala 'Latin Grammy Celebra la Música de Andalucía' con una aplaudida actuación junto a una de las grandes figuras del rock en español, Miguel Ríos, interpretando 'Santa Lucía'. Un homenaje a la música andaluza y sus vínculos latinos, que ha reunido a más de cuarenta artistas, entre los que Arde Bogotá confirmó su lugar como uno de los grandes fenómenos musicales de España.