Antonio Puerta recibe un cálido y emotivo homenaje por los diez años de su alternativa

El Club Taurino de Cehegín congregó ayer jueves en su sede, ubicada en las galerías de la plaza de toros, a un gran número de aficionados, seguidores y amigos de Antonio Puerta en un acto que rendía homenaje al torero de la tierra en su décimo año de alternativa. Para la ocasión se engalanó la galería de la plaza de toros con las cabezas de los toros de la alternativa de Puerta, además de una colección de carteles anunciadores de las corridas más señaladas en la que ha participado el diestro de Cehegín a lo largo de su carrera. El acto se fue desarrollando en un ambiente de cariño y reconocimiento a un torero que el próximo día 14 cumplirá una década como matador de toros, tras su alternativa en Murcia, y lo celebrará en el ruedo de la plaza de toros de Cehegín toreando en la Corrida de las Maravillas, que este año anuncia un cartel muy redondo con Miguel Ángel Perera, Talavante y el propio Antonio Puerta, en la lidia de toros de La Palmosilla.

El homenaje de ayer estuvo presentado por el periodista local Julio Antonio Díaz, y contó con la asistencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, acompañada por miembros del gobierno municipal, la diputada regional Pepa Carreño, y el director general de Administración Local, Francisco Abril, además de representantes de otros partidos políticos como PSOE y X Cehegín.

Del mundo del toro fueron muchos los presentes, entre ellos el matador de toros Antonio José López 'El Rubio' o el novillero David Fernández, el empresario de la plaza de Cehegín, José Muñoz de Maya o el mozo de espadas de Antonio, Cándido Martínez.

Durante el homenaje se proyectaron mensajes del padrino de alternativa de Puerta, El Juli, y de otros toreros como Perera, Rafaelillo, Paco Ureña o el paisano Fernández de la Torre. Uno de los momentos más emotivos de este homenaje del club que preside Pedro Moreno al torero Antonio Puerta llegó cuando la Hermandad de la Virgen de las Maravillas hizo entrega de su medalla al diestro, que la recibió de manos de su madre, Maravillas, hermana de la entidad que preside Tomás Noguerol, quien no quiso perderse el acto.

1.200 aniversario de Murcia Diálogo entre Perera, Ureña y Luque el día 19

La empresa Toros Sureste, dentro de sus actos promocionales de la próxima Feria de Septiembre de Murcia, ha organizado una cita especial para la corrida que se celebrará en La Condomina el viernes 19, con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia. Se trata del encuentro 'Diálogo entre toreros', protagonizado por los tres diestros que actuarán en esa corrida extraordinaria: Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Daniel Luque y se desarrollará el 3 de septiembre en el Salón de los Espejos del Teatro Romea. Durante el acto también se presentará un cartel exclusivo elaborado para esta corrida conmemorativa. Este 'Diálogo entre toreros' será moderado por el periodista José Enrique Moreno y dará comienzo a las 20 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Esta corrida presenta un atractivo cartel con tres toreros en buen momento y con una gran trayectoria profesional. Perera, Ureña y Luque lidiarán toros de El Parralejo.

En el coso de la Era El jueves día 4 se desvela la corrida de Abarán

Según ha podido conocer este diario, la tradicional corrida de Abarán, que se celebrará el 27 de septiembre será presentada en el mismo coso de la Era el próximo jueves 4 de septiembre por la empresa organizadora, Euro Tauro Luján. Además de la corrida de toros, la feria contará con otro festejo, con alumnos de la Escuela Taurina.

Lesionados Morante y Roca Rey siguen fuera de combate

Los dos toreros que más gente llevan a las plazas, Morante y Roca Rey, seguirán esta semana fuera de los ruedos por sus lesiones. El maestro de la Puebla del Río sigue recuperándose de la cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra. Si el fin de semana se perdió sus citas en Cieza y Toro, hasta por lo menos el día 3 de septiembre no volverá a los ruedos en Melilla. De momento, además de Almería ayer, perderá las corridas de hoy en Alcalá de Henares, mañana en Linares, el domingo en San Sebastián de los Reyes, el lunes en Palencia y el martes en Colmenar Viejo. Morante, que se había echado la temporada a cuestas, estaba anunciado a diario.

Por su parte Andrés Roca Rey decidió espaciar más su temporada este 2025. Sin embargo, está apretando en cada actuación y su exposición le devino en una lesión sufrida en su tobillo el pasado 21 de agosto en Bilbao. Perderá hoy la corrida goyesca azul de Bayona (Francia) pues, a pesar de intensificar en los últimos días su rehabilitación, la evolución no ha alcanzado el nivel óptimo para permitir su regreso a los ruedos. La lesión, producida tras ser alcanzado y pisado por su segundo toro en Bilbao, afecta a la articulación inferior del pie izquierdo y compromete la estabilidad de la zona, lo que impide al diestro realizar los movimientos que requiere su profesión. Por la recuperación de ambos diestros, ambos llegarán para competir en la próxima Feria de Murcia, en la que el sevillano está anunciado el lunes 15 y el peruano el martes 16 de septiembre.

El sábado 13 de septiembre El Club de Lorca apoyará a Ureña en Albacete

El Club Taurino de Lorca ha organizado un viaje a Albacete para el sábado 13 de septiembre, para presenciar la corrida estrella de la feria de la capital manchega en la que intervendrá el torero lorquino Paco Ureña junto a Morante de la Puebla y Roca Rey en la lidia de astados de Daniel Ruiz. El viaje incluye desplazamiento desde Lorca, entrada de sol y detalles del Club por un precio de 55 euros para los socios y de 60 para los socios. Los teléfonos para reservas son 699 54 61 50 y 679 17 96 72. Otra asociación taurina de la Región, El Quite de Calasparra, ha organizado un viaje a la Feria de Albacete para presencial la corrida de Victorino Martín del miércoles 17.

