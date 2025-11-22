La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Este artista global tiene proyectos por todo el mundo. Fotoilustración: El Correo

Anish Kapoor, no con mi 'Cloud Gate'

Perfil ·

El artista angloindio rechaza la utilización gubernamental de su obra emblemática de Chicago

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

La imagen resulta perturbadora. Decenas de exultantes hombres uniformados rodena la 'Cloud Gate', la característica escultura de Chicago. Los sujetos armados parecen los entusiastas conquistadores ... de una ciudad sitiada que inmortalizan su victoria antes de comenzar el pertinente saqueo. Anish Kapoor, el autor de la monumental obra, ha denunciado que la inquietante instantánea, difundida por los medios de comunicación, representa la América fascista e, incluso, sopesa emprender medidas legales contra el gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  4. 4 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  5. 5 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  6. 6 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»
  7. 7

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  8. 8 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  9. 9

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  10. 10

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Anish Kapoor, no con mi 'Cloud Gate'

Anish Kapoor, no con mi &#039;Cloud Gate&#039;