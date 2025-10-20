La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cartel de la exposición 'Querido Antonio', con los artistas de pequeños.
Un artista en Chicago

Antonio Ballester

Alejado del 'Do-It-Yourself' proclamado por la 'Trash culture', estuvo atento a cualquier comportamiento humano y fue permeable a toda actitud social y en todas direcciones

Ángel Haro

Pintor, escultor y escenógrafo

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:05

Comenta

Cuando muere un artista se suele hacer hincapié en que «era buena persona», justificando su valor artístico por su comportamiento social. Como decía Fellini: los ... artistas tenemos, como todo el mundo, vida pública, vida privada y vida secreta. No es por tanto un dato objetivo «ser buena persona», pues depende de con quién, cuándo y dónde, y se usa muchas veces para compensar la falta de talento. Así que no suelo medir la calidad de un creador o creadora en términos de comportamiento ni de ideología. Admiro profundamente a artistas detestables y no tengo ningún interés por otros que son pura bondad. Y sí se da el milagro de las dos a la vez lo celebro, aunque procuro no empeñarme en conocer artistas a los que admiro. Para mí Antonio Ballester era buena persona porque conmigo era cercano, divertido y cómplice. Pero eso es simplemente una percepción personal.

