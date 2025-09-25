La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cartel de la gira en el que aparece la confirmación del concierto en Murcia.

Alejandro Sanz actuará en Murcia en 2026 dentro de su gira mundial

El multipremiado artista Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y ahora qué?'

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:42

Tras un arranque de gira triunfal en México que consiguió el 'todo vendido' inmediato, el multipremiado Alejandro Sanz anuncia las fechas confirmadas de su gira mundial '¿Y ahora qué?', que en España tendrá parada el 9 de julio en la plaza de toros de Murcia.

En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y ahora qué?'. Alejandro destaca por la sutileza emocional de 'Palmeras en el jardín', canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por 'No me tires flores' junto a Rels B, 'Hoy no me siento bien' junto a Grupo Frontera, 'El vino de tu boca' junto a Carín León o incluso con Shakira en 'Bésame', su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

Este nuevo trabajo cuenta con nominaciones a Latin Grammys 2025 por Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín', Álbum del Año por '¿Y ahora qué?', Canción del Año por 'Palmeras en el jardín' y Mejor Álbum Contemporáneo por '¿Y ahora qué?'. Este éxito, sumado al arranque de gira en México y Latinoamérica, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su renovado espectáculo por nuestro territorio.

  1. Las fechas confirmadas para su tour en España son:

6 de junio - Sevilla (Estadio La Cartuja)

12 de junio -Gijón (Parque Hermanos Castro)

14 de junio - Bilbao (BEC)

17 de junio - Mallorca (Próximamente)

20 de junio - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

27 de junio- Barcelona (RCDE Stadium)

4 de julio - Gran Canaria (Granca Live Fest)

9 de julio - Murcia (Plaza de Toros)

11 de julio - Valencia (Estadio Ciutat de València)

18 de julio - A Coruña (Muelle de Batería)

24 de julio - Fuengirola (Marenostrum Fuengirola)

Entradas a la venta a partir del 9 de octubre en su página web.

