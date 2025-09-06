La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El riojano Donaire, ayer, en la cuarta novillada de Calasparra. PACO SASTRE

Alberto Donaire corta una generosa oreja en Calasparra

Los novillos de Dolores Aguirre derrochan mansedumbre en el cuarto festejo de la Feria del Arroz

Francisco Ojados

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:43

La cuarta novillada con picadores de la Feria del Arroz de Calasparra anunciaba una ganadería de prestigio como la de Dolores Aguirre. Desigual de presentación, ... hubo novillos con remate y trapío, aplaudidos de salida, como el cuarto y sexto. El encierro acabó por ser un derroche de mansedumbre, en distinto grado. La terna de novilleros estuvo compuesta por Alberto Donaire (ovación tras aviso y una oreja), Tomás González (silencio y silencio) e Ignacio Candelas (silencio y silencio). La plaza registró más de media entrada. Saludaron en banderillas Mamani, en el primero, y Juan Carlos Donaire, en el cuarto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  4. 4

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  5. 5

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  6. 6 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Remontada con suspense de un Cartagena que engancha
  9. 9

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alberto Donaire corta una generosa oreja en Calasparra

Alberto Donaire corta una generosa oreja en Calasparra