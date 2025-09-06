Alberto Donaire corta una generosa oreja en Calasparra

La cuarta novillada con picadores de la Feria del Arroz de Calasparra anunciaba una ganadería de prestigio como la de Dolores Aguirre. Desigual de presentación, ... hubo novillos con remate y trapío, aplaudidos de salida, como el cuarto y sexto. El encierro acabó por ser un derroche de mansedumbre, en distinto grado. La terna de novilleros estuvo compuesta por Alberto Donaire (ovación tras aviso y una oreja), Tomás González (silencio y silencio) e Ignacio Candelas (silencio y silencio). La plaza registró más de media entrada. Saludaron en banderillas Mamani, en el primero, y Juan Carlos Donaire, en el cuarto.

La única oreja de la tarde la paseó el riojano Alberto Donaire, del cuarto de la tarde, novillo con trapío al que recibió a la antigua, alargando los lances con la capa y con la pierna flexionada. Este fue el único astado que recibió un solo puyazo. El novillo, que apuntó en los primeros tercios, acabó defendiéndose, tirando la cara arriba y parándose, sin que el torero riojano completara ninguna serie notable pese a intentarlo por ambos pitones. Esa voluntad y lo rápido que cayó el novillo, fruto de una estocada caída, fue suficiente para que parte del público pidiera la oreja que le fue generosamente concedida. Ante su primero Donaire afianzó plantas en un inicio de faena en el que el novillo le tocó demasiado las telas y expuso en el final de faena, con el novillo ya reservón.

Tomás González vio cómo su primero se frenó en los capotes y en una oleada arrolló al banderillero Juan Rojas. Tuvo que tomar precauciones ante un astado con un evidente peligro. No estuvo acertado con los aceros. Realizó una faena sin apenas contenido al quinto tocado con la montera. Ignacio Candelas, con un lote que no tuvo un pase, abrevió en sus dos actos.