Los trabajadores del metal y el suelo de Los Mateos se cuelan en el Senado Los magistrados volvieron a mostrar su «bordería cartagenera» para tratar todo lo acontecido a lo largo del último año

La sesión plenaria del Senado Romano volvió a reunirse anoche para tratar, desde el humor y la sorna, algunos de los temas que han acontecido a lo largo del último año. En esta ocasión entraron de lleno en la defensa de los trabajadores del metal, que fueron protagonistas hasta en tres ocasiones a lo largo de la sesión, dentro de las Fiestas de Carthagineses y Romanos. Fueron recurrentes las alusiones a las Fallas celebradas en Cartagena este año, que sus señorías se mostraron dispuestos a emular, los terrenos contaminados de Los Mateos, el Plan Sombra, el camping naturista de El Portús, el amianto en los colegios, el Cuartel de la Guardia Civil, el parque de Los Canales y la limpieza de los barrios y diputaciones.

También se mostraron muy críticos con la gestión de la dana en Valencia y de los incendios de este verano en Castilla y León y Galicia, cuyos responsables autonómicos fueron propuestos a Brutus Anni 2025. Tampoco dejaron de repetir la frase «que los pidan», en referencia a lo que el Gobierno central dijo sobre los medios necesarios tras las trágicas lluvias torrenciales. Los senadores se pusieron serios en los últimos minutos para condenar «todo lo sufrido por los ciudadanos inocentes de Gaza». «Hay un tema serio en el que no pronunciarse ya es posicionarse. No hay causa política que justifique dejar morir de hambre a niños inocentes», afirmó el senador Botafumeiro.

Antes de enviar a Escipión a conquistar Qart Hadast, varios senadores le ofrecieron sus consejos, entre ellos Magister Caberón, quien le recordó la importancia de la sanidad y la educación como pilares fundamentales, le apremió a retirar el amianto antes del curso escolar y le encomendó «cuida de las infraestructuras y de los servicios porque cuando llegue una catástrofe descubrirás que sólo lo público salva al pueblo».

El recién nombrado Propretor de Hispania también le dio sabios consejos como que «cuando tomes la ciudad, controla la fuerza destructora, no es necesario que le rompas la mampara del baño a Aníbal, otra vez». Momentos antes de comenzar, nombraron a Manuel Villar Lorente Festero Romano de 2025.

Por la mañana, la lluvia no impidió la celebración del Nasciturus, en el que participaron 64 niños y niñas, asegurando así que el relevo generación de las fiestas de Carthagineses y Romanos está más que garantizado. El acto comenzó con el baile de las musas, que dio paso a la conversación entre Apolo, Jano y Juno, que describieron el evento que tuvo lugar a continuación y que simboliza la presentación al pueblo de Roma de los niños que se han unido este año, «a través de un contrato que se signa con la mano».

Nuevos guerreros

Tanto las legiones como las tropas mostraron a sus nuevos guerreros, cuyas edades van de los 20 días de la niña de Segunda Navalis, hasta los casi 6 años. Pocas horas antes del Senado, tuvo lugar la Destrucción de Sagunto, un acto crucial en el que se representan los hechos que llevaron a declarar la Segunda Guerra Púnica.

