Orgullo y responsabilidad para ser Escipión y Emilia Paula

José María Barcelona repite experiencia representando al general y estará acompañado por la joven Isabel Solano, que se estrena como su acompañante para cumplir un sueño

Lydia Martín Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

De las cuatro personas que este año encarnan a los principales personajes de las fiestas de Carthagineses & Romanos, solo hay uno que repite. Y más allá de haber vivido la experiencia y saber muy bien cuál es su papel, la ilusión de volver a meterse en la piel de Escipión hace que, irremediablemente, los nervios sigan estando ahí una vez más. José María Barcelona Rubio, de Pueblo de Carthagonova, repite por segundo año consecutivo como el general romano, un cargo que afronta con muchas ganas tras una experiencia el pasado año «absolutamente increíble» que está deseando volver a vivir.

«Fue una experiencia inolvidable, un recuerdo imborrable. He conocido a tanta buena gente que me llevaré conmigo después, que ya con eso merece la pena. Pero verte en un escenario con tantísima gente viéndote y que salgan las cosas bien pese a los nervios y la presión no tiene palabras», afirma emocionado, tal y como acabó su último acto el pasado año. «Exploté a llorar de emoción y alegría», recuerda, además de actos a los que guarda especial cariño como los Comicios Centuriados y el Desembarco. «Los llevábamos muy preparados y salieron increíbles», matiza.

Este año comparte el reto con Isabel Solano, de legión II Navalis. «Somos amigos y es una chica increíble. Tenéis que verla actuar porque pese a no ser profesional, el sentimiento que transmite es increíble y va a hacer un papel brutal», invita el actual Escipión, halagando a su compañera también a nivel personal, porque «transmite una felicidad y unas ganas que te las pega sin querer».

Para Isabel encarnar a Emilia Paula era algo que tenía en mente, aunque lo veía lejano y no sabía si algún día se cumpliría. «Ahora que lo soy lo estoy viviendo con muchísima ilusión y me siento profundamente orgullosa de haber dado el paso y decidir decir sí a presentarme», señala. Lo afronta con responsabilidad y compromiso, con el orgullo de representar al personaje romano femenino principal de las fiestas de su ciudad, en las que quiere «estar a la altura».

Compartirlo con José María hace que gracias a la amistad y confianza entre ambos «sea todo más fácil y bonito». «Eso da tranquilidad y permite disfrutar aún más de la experiencia», añade. Conectará, además, con el lado más humano de su personaje, con esa mujer entregada a su familia pero también al servicio de Roma.

José María tiene especial interés en volver a vivir la Batalla, que piensa disfrutar al máximo, además del Circo Romano, donde adelanta que tendrá un papel que sorprenderá. Para Isabel, cada acto tiene algo especial que lo hace único, ya sea romano o carthaginés, porque «todos tienen magia propia».

«Espero que sean inolvidables»

Su compañerismo no se centra solo en el bando romano entre Escipión y Emilia Paula, porque la nobleza de las cuatro personas que hay detrás de estos personajes se va a transmitir a quienes acudan a cada acto. Así lo demuestra el actual Escipión alabando a los representantes del bando opuesto: «Vais a ver una calidad y una pureza en los personajes carthagineses dignos de ver, porque Ángel y Jenifer son dos personas increíbles que actúan de maravilla», afirma de sus compañeros.

«Espero que sean unas fiestas inolvidables, que transmitan toda la pasión y emoción que tienen detrás por parte de todos las personas que las vivimos», indica la nueva Emilia Paula. «Tengo unas expectativas muy bonitas y estoy deseando compartirlo con la gente y dejar este personaje habiendo dejado un poco de mí en la historia de estas fiestas. Es algo que siempre llevaré conmigo», concluye José María Barcelona.

Temas

Carthagineses y Romanos