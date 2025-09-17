Noelia Arroyo: «Celebramos la historia, pero también un futuro unido a nuestro patrimonio histórico»

S. Triguero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Quien visita Cartagena en estas fechas se sorprende por la representación histórica que hacen los festeros del paso de las culturas púnica y romana por la ciudad, recreación respetuosa, didáctica y fidedigna, aderezada con la alegría y la diversión, componentes propios de cualquier fiesta participativa.

–¿Qué representan las fiestas de Carthagineses y Romanos para la ciudad de Cartagena?

–Son el momento en el que Cartagena se reencuentra con su historia, con uno de esos pasajes en que nuestra ciudad fue protagonista de acontecimientos que cambiaron la historia del mundo antiguo. Celebramos la historia, pero también celebramos un futuro unido a nuestro patrimonio histórico. Somos una ciudad moderna, orgullosa de su antigüedad. Por eso la historia y el patrimonio son una de nuestras principales apuestas para el futuro.

–¿Qué papel juega el Ayuntamiento en el buen desarrollo de las fiestas? ¿Cuáles son las principales demandas de los festeros en este sentido?

–Somos el primer aliado de los festeros, porque así lo quieren los cartageneros. Junto a ellos preparamos las infraestructuras del campamento, respaldamos a la Federación en la organización de los actos, multiplicamos la presencia en la calle de todos los servicios y trabajamos para que los visitantes vean la mejor imagen de la ciudad. Durante estos días ponemos en marcha un dispositivo de seguridad muy complejo porque debe garantizar convivencia, accesibilidad y seguridad no solo en el campamento y en todos los escenarios de actos y desfiles, sino también en el conjunto de la ciudad y en todo el municipio durante unos 15 días.

–¿Cómo han evolucionado las fiestas en estos años y cuánto se puede esperar de ellas siendo aún unas fiestas tan jóvenes?

–Eso es cierto. Estas fiestas se hicieron grandes en muy poco tiempo. En pocos años, nuestros visitantes pensaban que estaban ante una tradición antigua. Todo eso ha pasado porque el compromiso de los festeros y de toda Cartagena con las fiestas ha sido muy sólido desde el primer momento. Desde el primer día, Cartagena identificó en Carthagineses y Romanos las fiestas que necesitaba, las que nos ponen en contacto con las raíces de la ciudad. Sobre esas bases tan sólidas, las fiestas seguirán mejorando en calidad gracias a los festeros y al acierto de equipos como el que dirige en este momento la Federación, un gran equipo de festeros jóvenes llenos de ilusión y con grandes ideas para las fiestas.

–¿Qué función cumplen las fiestas a la hora de poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad?

–Las fiestas nacieron en gran medida como una reivindicación en la que se exigía la recuperación de todo nuestro legado histórico. Los más veteranos recuerdan que solía hacerse un acto reivindicativo frente a la Torre Ciega, que era uno de los escasos restos de la antigüedad visible. Desde entonces el avance en materia arqueológica ha sido enorme. Cartagena se ha convertido en uno de los principales destinos patrimoniales de España, ha creado la red de Puerto de Culturas y ha abierto museos como el del Teatro Romano, el Arqua o el del Foro Romano. Y todo eso es, en gran medida, fruto del mismo impulso social que creó las fiestas. Precisamente la pregonera de este año es una de las protagonistas de ese proceso, la arqueóloga Elena Ruiz, que formó parte del equipo del profesor Sebastián Ramallo, descubridor del Teatro Romano. Creo que, a través de Elena, las fiestas hacen un bonito homenaje a los grandes profesionales que han recuperado tanto patrimonio.

–¿Qué mensaje lanzaría a quienes estos días visitarán la ciudad?

–Yo diría a nuestros visitantes que disfruten de la fiesta, que visiten el campamento, que se dejen sorprender por los actos y los desfiles y que aprovechen para conocer mejor nuestra historia, pero que se organicen para repetir la visita y conocernos mejor. Cartagena ya es un destino que merece varias jornadas. Solo nuestra oferta urbana, la que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico, es imposible de conocer en un par de días.

–¿Existe un plan turístico especial para estos días de fiestas?

–Las fiestas de Carthagineses y Romanos forman parte de todas las acciones publicitarias que hacemos fuera de Cartagena y, muchas de ellas, de la mano de la Federación. Por estas fechas, públicos de toda España oyen hablar de la fiesta y, a través de la fiesta, les hablamos del patrimonio histórico de Cartagena, que puede visitarse durante todo el año. Les hablamos de una ciudad que ofrece paseos entre monumentos.

–¿Qué papel juegan los festeros en la buena marcha de las fiestas?

–Los festeros son el corazón de Carthagineses y Romanos. Ellos preparan durante todo el año lo que vivimos en estos días: construyen los campamentos, diseñan vestuarios, ensayan representaciones y organizan desfiles. Además, son los mejores anfitriones para quienes nos visitan, porque transmiten con entusiasmo la historia de Cartagena y hacen que todos se sientan parte de la fiesta. Sin su esfuerzo, entrega y creatividad, estas fiestas no tendrían el mismo brillo. Por eso digo siempre que el Ayuntamiento es el aliado de los festeros, pero los verdaderos protagonistas, quienes hacen posible que Cartagena reviva su historia cada septiembre, son ellos.

