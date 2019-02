Ginés García Millán: «Camuflarse tras un disfraz entre la gente es divertido; nunca pierdo la ocasión» García Millán. / Enrique Cidoncha «Águilas tiene uno de los trozos de costa más maravillosos del Mediterráneo; su gente hace que uno quiera volver siempre», afirma el actor y pregonero del Carnaval 2019 JUAN RUIZ PALACIOS Jueves, 28 febrero 2019, 03:15

Está sumergido en varios proyectos y acaba de finalizar la gira de la obra teatral 'Espía a una mujer que se mata'. Pero el actor Ginés García Millán (Puerto Lumbreras, 1964) no para de pensar en el pregón que dará el próximo sábado en el Carnaval de Águilas. «Será emotivo. Me he inspirado en mis recuerdos de infancia y de juventud», confiesa. «Lo mejor de Águilas es la gente, que consigue que uno quiera volver siempre a ese trozo de costa, uno de los más bellos del Mediterráneo».

-¿En qué proyectos está trabajando en este momento?

-Acabo de terminar la gira de la obra de teatro 'Espía a una mujer que se mata', y la verdad es que me encuentro a la espera de que salgan otras cosas, pero por el momento no puedo decir más. También estoy disfrutando de la buena acogida que está teniendo la serie 'Matadero', en la que interpreto a un murciano por primera vez en mi vida. Es un personaje que estaba escrito para mí, y he de decir que me he divertido mucho metiéndome en la piel de ese sicario.

-¿Qué supone para usted ser el pregonero del Carnaval de Águilas?

-Es todo un honor y un orgullo. Águilas es un lugar muy querido, y tiene mucho que ver en mi educación emocional y personal. Allí pasé temporadas en las que descubrí la vida. Mi familia siempre ha tenido casa en Águilas. Tengo unos recuerdos maravillosos de aquellos meses de verano en ese rincón costero.

-Imagino, entonces, que conocerá bien el Carnaval...

-¡Claro, por supuesto! Cada vez que puedo, me escapo al Carnaval de Águilas. Es una fiesta en la que uno se lo pasa muy bien y disfruta con el ambiente y la gente. Además, reconozco que camuflarse tras de un disfraz entre la gente es bastante divertido y a mí me da mucha intimidad. Y para una vez que puedo tener esa intimidad, no dejo pasar la oportunidad; te lo aseguro (risas).

-¿De qué se ha disfrazado?

-Prefiero no dar ninguna pista sobre el tema (risas).

-El sábado dará el pregón desde el balcón del Ayuntamiento. ¿Se disfrazará para la cita?

-Digamos que iré vestido para la ocasión. Será una sorpresa.

-¿En qué se ha inspirado a la hora de escribir el pregón?

-En esos recuerdos que he mencionado antes. Va a ser un pregón en el que voy a reflejar mi amor por Águilas. También hablaré sobre cómo marcó mi infancia y mi juventud. Y nombraré lugares que todo el mundo conoce para que cada aguileño se sienta identificado.

-¿Qué es lo mejor de Águilas?

-Lo mejor de Águilas es la gente, que consigue que uno quiera volver a esa tierra siempre. Además, creo que es uno de los trozos de costa más bellos del Mediterráneo. Créame, he estado en muchos lugares, y Águilas es especial porque tiene una costa virgen que es maravillosa. Y también está Paco Rabal. Cuando lo recuerdo, siempre se me pone una sonrisa en la cara. Me acuerdo que pasaba por su casa de Calabardina para visitarlo. Era muy divertido, y además siempre estaba hablando de Águilas y de la gente de su tierra. Echabámos unas risas muy buenas. Eran una veladas entrañables.