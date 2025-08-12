La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hamad Medjedovic

15 4 2

Carlos Alcaraz

30 6 3
Carlos Alcaraz respondiendo con un revés, el pasado domingo, ante Damir Dzumhur. Aaron Doster / Imagn Images

Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz contra Hamad Medjedovic

El tenista de El Palmar busca conseguir la victoria en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati

Icono15 - 15

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic

Icono

Como en el primer set, Alcaraz hace un break al rival sobre el ecuador. Hamad Medjedovic está tratando de dar espectáculo, pero el calor le está ganando la partida. Mucho más oficio en Carlitos, que está imponiendo su categoría pese a estar a merced de lo que hace su rival.

Icono2 - 3

[ SET 2 ]

Hamad Medjedovic estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - AD

El revés de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono40 - 40

Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono30 - 40

La dejada de Hamad Medjedovic se estrella en la red

Icono30 - 30

La dejada de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono30 - 15

El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono15 - 15

Hamad Medjedovic estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 0

Saque plano, en su segundo servicio de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono2 - 2

[ SET 2 ]

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 40

El revés de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 30

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 15

El golpe de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono0 - 15

Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic

Icono

El segundo set arranca como lo hizo el primero, con ambos ganando su saque. El calor es tremendo, y Medjedovic da muestras de agotamiento cada vez que acude al banquillo a resguardarse del sol.

Icono2 - 1

[ SET 2 ]

Ace con el segundo servicio de Hamad Medjedovic, un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono30 - 0

Contradejada de Hamad Medjedovic con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono1 - 1

[ SET 2 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono0 - 40

Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono1 - 0

[ SET 2 ]

Impresionante passing shot de Hamad Medjedovic desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto

Icono40 - 30

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Hamad Medjedovic y consigue el punto

Icono0 - 15

Hamad Medjedovic falla su segundo servicio

Icono

¡¡Alcaraz se lleva el primer set!! Lo hace con suficiencia y sin demasiado brillo, pero de una forma imponente para su rival, dejando largo quien es el favorito.

Icono4 - 6

[ SET 1 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 40

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 30

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 15

Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic

Icono15 - 0

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Hamad Medjedovic que Carlos Alcaraz no consigue devolver

Icono4 - 5

[ SET 1 ]

Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono40 - 0

Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono30 - 0

Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono15 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono

Carlos confirma el break y se pone 5-3. Está a un juego de ganar el primer set.

Icono3 - 5

[ SET 1 ]

Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic

Icono15 - 40

Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Hamad Medjedovic y consigue el punto

Icono15 - 15

Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 0

Fabuloso resto de revés de Hamad Medjedovic que no consigue devolver Carlos Alcaraz

Icono

Tras un juego larguísimo, de más de 12 minutos, Alcaraz hace un break que puede ser decisivo para llevarse el primer set...

Icono3 - 4

[ SET 1 ]

Hamad Medjedovic falla su segundo servicio

Icono40 - AD

La dejada de Hamad Medjedovic se estrella en la red

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera

IconoAD - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera

IconoAD - 40

Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono40 - 40

El golpe de Hamad Medjedovic se va fuera

IconoAD - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono40 - 40

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - AD

La volea de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono40 - 40

Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

IconoAD - 40

Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono40 - 40

Hamad Medjedovic falla su segundo servicio

IconoAD - 40

Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono40 - 40

Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono40 - AD

El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono40 - 40

El revés de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono40 - 30

Hamad Medjedovic falla su segundo servicio

Icono40 - 15

Impresionante passing shot de Hamad Medjedovic desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto

Icono30 - 15

El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono30 - 0

Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono15 - 0

Saque plano, en su segundo servicio de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono3 - 3

[ SET 1 ]

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 40

Gran resto de derecha de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono0 - 40

La contradejada de Hamad Medjedovic se estrella en la red

Icono0 - 30

Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono0 - 15

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono3 - 2

[ SET 1 ]

Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono40 - 30

Hamad Medjedovic falla su segundo servicio

Icono40 - 15

Gran volea desde media pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono30 - 15

Hamad Medjedovic falla su segundo servicio

Icono

Inicio muy parejo entre ambos, como suele ser habitual en un Masters 1000 en este tipo de superficies. Cada uno gana su saque: 2-2.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic

Icono40 - AD

Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono40 - 40

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 40

Hamad Medjedovic estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 30

La contradejada de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono30 - 15

El golpe de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono30 - 0

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

Icono2 - 1

[ SET 1 ]

La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono40 - 0

Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono15 - 40

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono0 - 40

Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Hamad Medjedovic se apunta el tanto

Icono0 - 30

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono30 - 0

Saque plano, en su segundo servicio de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono15 - 0

Saque plano, en su segundo servicio de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

Veremos qué tipo de resistencia ofrece el serbio, con el que nunca se ha medido el murciano. Ambos tienen 22 años, pero su distancia en el ranking ATP es sideral. 2 contra 68.

Icono

Con retraso, pero parece que en unos minutos arrancará por fin el duelo de dieciseisavos de final entre Carlos Alcaraz y Hamad Medjedovic.

