Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz contra Hamad Medjedovic
El tenista de El Palmar busca conseguir la victoria en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic
Como en el primer set, Alcaraz hace un break al rival sobre el ecuador. Hamad Medjedovic está tratando de dar espectáculo, pero el calor le está ganando la partida. Mucho más oficio en Carlitos, que está imponiendo su categoría pese a estar a merced de lo que hace su rival.
2 - 3[ SET 2 ]
Hamad Medjedovic estrella su golpe de derecha en la red
40 - AD
El revés de Hamad Medjedovic se va fuera
40 - 40
Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40
La dejada de Hamad Medjedovic se estrella en la red
30 - 30
La dejada de Hamad Medjedovic se va fuera
30 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
Hamad Medjedovic estrella su golpe de derecha en la red
15 - 0
Saque plano, en su segundo servicio de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
2 - 2[ SET 2 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 40
El revés de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 30
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 15
El golpe de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic
El segundo set arranca como lo hizo el primero, con ambos ganando su saque. El calor es tremendo, y Medjedovic da muestras de agotamiento cada vez que acude al banquillo a resguardarse del sol.
2 - 1[ SET 2 ]
Ace con el segundo servicio de Hamad Medjedovic, un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
30 - 0
Contradejada de Hamad Medjedovic con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
1 - 1[ SET 2 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
0 - 40
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
1 - 0[ SET 2 ]
Impresionante passing shot de Hamad Medjedovic desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
40 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Hamad Medjedovic y consigue el punto
0 - 15
Hamad Medjedovic falla su segundo servicio
¡¡Alcaraz se lleva el primer set!! Lo hace con suficiencia y sin demasiado brillo, pero de una forma imponente para su rival, dejando largo quien es el favorito.
4 - 6[ SET 1 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 40
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 30
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic
15 - 0
Impresionante globo desde el fondo de la pista de Hamad Medjedovic que Carlos Alcaraz no consigue devolver
4 - 5[ SET 1 ]
Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 0
Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
30 - 0
Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 0
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Carlos confirma el break y se pone 5-3. Está a un juego de ganar el primer set.
3 - 5[ SET 1 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic
15 - 40
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Hamad Medjedovic y consigue el punto
15 - 15
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 0
Fabuloso resto de revés de Hamad Medjedovic que no consigue devolver Carlos Alcaraz
Tras un juego larguísimo, de más de 12 minutos, Alcaraz hace un break que puede ser decisivo para llevarse el primer set...
3 - 4[ SET 1 ]
Hamad Medjedovic falla su segundo servicio
40 - AD
La dejada de Hamad Medjedovic se estrella en la red
40 - 40
El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera
AD - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
40 - 40
El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera
AD - 40
Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
El golpe de Hamad Medjedovic se va fuera
AD - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
40 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - AD
La volea de Hamad Medjedovic se va fuera
40 - 40
Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Hamad Medjedovic falla su segundo servicio
AD - 40
Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 40
Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - AD
El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera
40 - 40
El revés de Hamad Medjedovic se va fuera
40 - 30
Hamad Medjedovic falla su segundo servicio
40 - 15
Impresionante passing shot de Hamad Medjedovic desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
30 - 15
El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera
30 - 0
Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Saque plano, en su segundo servicio de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
3 - 3[ SET 1 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 40
Gran resto de derecha de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 40
La contradejada de Hamad Medjedovic se estrella en la red
0 - 30
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
0 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
3 - 2[ SET 1 ]
Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 30
Hamad Medjedovic falla su segundo servicio
40 - 15
Gran volea desde media pista de Hamad Medjedovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 15
Hamad Medjedovic falla su segundo servicio
Inicio muy parejo entre ambos, como suele ser habitual en un Masters 1000 en este tipo de superficies. Cada uno gana su saque: 2-2.
2 - 2[ SET 1 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Hamad Medjedovic
40 - AD
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
40 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
30 - 40
Hamad Medjedovic estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30
La contradejada de Hamad Medjedovic se va fuera
30 - 15
El golpe de Hamad Medjedovic se va fuera
30 - 0
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
2 - 1[ SET 1 ]
La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
40 - 15
El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera
40 - 0
Ace de Hamad Medjedovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
1 - 1[ SET 1 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
15 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
0 - 40
Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Hamad Medjedovic se apunta el tanto
0 - 30
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Hamad Medjedovic se va fuera
0 - 15
El golpe de derecha de Hamad Medjedovic se va fuera
1 - 0[ SET 1 ]
Saque plano de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 0
Saque plano, en su segundo servicio de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Saque plano, en su segundo servicio de Hamad Medjedovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Veremos qué tipo de resistencia ofrece el serbio, con el que nunca se ha medido el murciano. Ambos tienen 22 años, pero su distancia en el ranking ATP es sideral. 2 contra 68.
Con retraso, pero parece que en unos minutos arrancará por fin el duelo de dieciseisavos de final entre Carlos Alcaraz y Hamad Medjedovic.
-
