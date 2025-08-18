Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati

Germán Abril Lunes, 18 de agosto 2025, 21:02 | Actualizado 22:26h. Compartir

Carlos Alcaraz sigue engordando su palmarés en un 2025 dulce. El título de Cincinnati se suma a los conseguidos en Roland Garros, Montecarlo, Roma, Rotterdam y Queen's. Ya ha ganado en todas las superficies posibles en esta temporada. La final de Cincinnati 2025 no pasará a la historia del tenis. O sí. Por lo imprevisible del tenis y porque hay que tener en cuenta cualquier factor a la hora de competir. También el calor, que ha atizado con fuerza a los tenistas durante estas dos semanas en el estado de Ohio. Este lunes se cobró una nueva víctima: Jannik Sinner. Ni más ni menos. No compareció el italiano en la final, retirándose cuando marchaba 0-5 abajo en el marcador.

Prometedor el arranque de final de Alcaraz. Los cinco primeros puntos fueron para él, suficientes para romper el servicio de Sinner nada más destapar el duelo. Agresivo para atacar los segundos saques del italiano, Alcaraz encontró rápidamente un botín dulce. Parecía más tenso de entrada Sinner, con problemas para conectar golpes dominadores como a él le gusta, sobre todo por la falta de coordinación a la hora de ejecutarlos. Sorprendente inicio del número uno del mundo, con un inicio de partido frío y bajo de pulsaciones. Lo aprovechó Alcaraz para convertir una doble rotura que le dejaba en bandeja el primer set.

Los problemas de Sinner se confirmaron cuando el marcador indicaba un 5-0 a favor de Alcaraz. El de San Cándido se sentó en su banquillo, descompuesto, con el rostro serio y acompañado del equipo médico del torneo. Sus palabras antes de retirarse la muñequera y la malla de su brazo derecho fueron clarificadoras: «Lo intento, pero no puedo seguir», indicó el número uno del mundo. Después abrazó a Alcaraz, que le deseó una pronta recuperación. Nadie esperaba este triste desenlace. Tampoco el tenista de El Palmar, quien firmó en la cámara: «Lo siento, Jannik».

