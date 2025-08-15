La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz golpea la bola en el choque frente al italiano Nardi que se disputó en la madrugada del pasado miércoles. AFP
Masters 1000 de Cincinnati

El 'renacido' Rublev mide a un Carlos Alcaraz al alza

El ruso, lejos de los mejores este año, asoma como una gran amenaza en cuartos de final de Cincinnati

Germán Abril

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:12

Los problemas de Alcaraz en su debut en Cincinnati han quedado atrás. El número dos del mundo no para de crecer. Las dudas iniciales han ... quedado disipadas en los dos duelos posteriores. Ni Medjedovic ni Nardi tuvieron opciones ante un Alcaraz soberbio, que va perfeccionando el saque y al que es difícil encontrarle huecos desde el fondo de pista. En cuartos de final aparece un hueso duro en el horizonte del palmareño, un Andrey Rublev al que se mide hoy (21.00 horas). Ensombrecido durante gran parte de 2025, el pupilo del español Fernando Vicente llega a esta eliminatoria con el colmillo afilado. Una prueba de fuego para medir realmente la progresión del tenis de Alcaraz en Cincinnati.

