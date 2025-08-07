«Quiero recuperar el número uno al final del año», confiesa Carlos Alcaraz

Fernando Perals Jueves, 7 de agosto 2025, 23:32 Comenta Compartir

Cada vez queda menos para el regreso a las pistas de Carlos Alcaraz, que debutará el domingo en el Masters 1000 de Cincinnati ante el ganador del duelo entre Dzumhur y Bellucci. El murciano tiene ante sí la gran oportunidad de recortar puntos a Jannik Sinner en la carrera por el número uno del mundo, ya que el año pasado cayó en Ohio a las primeras de cambio y el italiano se llevó el torneo. Es su objetivo, no lo oculta.

«Hay muchas cosas que quería añadir a mi juego para mejorar en los partidos, pero ahora mismo mi objetivo es el mismo: ser feliz, disfrutar dentro y fuera de la pista en los mejores torneos del mundo. Y, obviamente, recuperar el primer puesto al final del año», dijo el de El Palmar en una mesa redonda con periodistas en Cincinnati.

La última cita del pupilo de Juan Carlos Ferrero fue la final de Wimbledon, duelo que cayó del lado de su máximo rival y del que sacó algún que otro aprendizaje para aplicar en el futuro. «Hay cosas que tengo que mejorar con respecto a aquel día, pero debo estar agradecido por todo lo que estoy logrando, por lo que estoy viviendo. Aunque perdí, salí de la pista orgulloso y feliz por todo lo que hice», confesó.

El de El Palmar asegura estar «contento» por la rivalidad que está forjando con Sinner, al que tiene entre ceja y ceja en su vuelta a las pistas. Hoy conocerá el primer rival que tendrá al otro lado de la red el domingo.