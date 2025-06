Musetti, el último guardián del revés a una mano que brilla sobre tierra batida

El revés a una mano está en peligro de extinción, pero se niega a desaparecer. Es, en gran medida, gracias a tenistas como Lorenzo Musetti, ... el último gran exponente de rebeldes que se niegan a golpear el revés a dos manos. Cuesta ver a tenistas de estas características llegando a rondas finales de los grandes torneos. El adiós de Federer y Thiem, el ocaso de Wawrinka y el bajón de Tsitsipas han oscurecido la labor de este selecto grupo. Pero el creciente nivel de Musetti en las últimas semanas invita al optimismo. El revés a una mano no ha muerto.

El rival de Alcaraz este viernes por un puesto en la final de Roland Garros vive una primavera de ensueño. A sus 23 años, ha sido capaz de alcanzar la ronda de semifinales en todos los grandes torneos que se han disputado en esta gira sobre polvo de ladrillo. Algo que, por ejemplo, nunca logró Federer. En dos de esos torneos, precisamente, se enfrentó al murciano. Fue en la final de Montecarlo y en las semifinales de Roma. En los dos envites la moneda cayó cruz para el de Carrara. Además, firmó las semifinales en Madrid y este viernes pisará la Philippe - Chatrier para disputar la penúltima ronda en Roland Garros.

Musetti, actual número siete del mundo, destaca por ser el único tenista con revés a una mano dentro del top 15 del ranking ATP, pero este golpe está lejos de ser el más peligroso dentro de su repertorio. Sin duda alguna, es en la derecha del italiano donde reside su principal peligro. Cuando es capaz de ajustar su juego para ejecutar este golpe es cuando se siente cómodo y toma la iniciativa. Seguramente por aquí pasará la estrategia del plan de Alcaraz para superar a Musetti. Es un tenista el italiano que se le da especialmente bien al de El Palmar. En total se han enfrentado en seis ocasiones, con cinco victorias de Alcaraz y un triunfo de Musetti.

Dolió mucho la única victoria del tenista de Carrara en este cara a cara. Fue la final de Hamburgo en 2022. A partir de ahí, cinco triunfos consecutivos de Alcaraz. Tres de ellos, cosechados sobre tierra batida. Sólo hay un precedente en Roland Garros. Fue en 2023 y aquel día Alcaraz superó sin ningún problema a su rival de este viernes. Pocos borrones del murciano ante tenistas que juegan revés a una mano y esta tarde intentará alargar esos buenos resultados para sacar el billete hacia la final.

Musetti, medallista de bronce en París en los últimos JJOO, no será el único italiano que saltará a la pista este viernes en busca de un billete hacia la final masculina del domingo. También lo hará Sinner unas horas más tarde contra Djokovic. Los dos representan la punta de lanza del tenis italiano, que brilla con más fuerza que nunca.

El 'papá' Musetti más maduro

Hay un hecho que hace un año cambió la vida de Lorenzo Musetti: la llegada al mundo de su hijo Ludovico. Una noticia significativa que también ha alterado su manera de competir. Tras un 2024 difícil en lo deportivo, el italiano está mostrando una versión mucho más madura, lejos del carácter díscolo que en ocasiones asomaba durante sus partidos. «Ludovico es el triunfo más importante de mi carrera. Ser padre me ha dado mucha más motivación y me ha proporcionado una confianza renovada para enfrentar cada día. Estos sentimientos han contribuido a los buenos resultados que obtuve el año pasado. No solo cambió mi perspectiva sobre el tenis, sino que transformó completamente mi vida. La pasión por el tenis sigue ahí, pero nunca estará por encima de mi familia«, admitió el tenista italiano que, entre otros tatuajes, luce la palabra «familia» inscrita en la piel. A pesar de sus 23 años recientemente cumplidos, Musetti y su pareja Verónica ya esperan la llegada al mundo de su segundo retoño.