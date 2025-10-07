La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz saluda al público en Melbourne, en la última edición del Open de Australia. Reuters

Un millón por ganarle un punto a Carlos Alcaraz en Melbourne

El 'Million Dollar 1 Point Slam' medirá a diez jugadores aficionados contra 22 profesionales en la semana previa al Open de Australia

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 7 de octubre 2025, 18:45

Comenta

El Open de Australia, que se disputará del 12 de enero al 1 de febrero de 2026, reveló este martes sus planes para la semana ... inaugural de la edición de 2026, que ha sido modificada por completo y que pretende llenar las instalaciones de Melbourne Park antes de que la competición se ponga en marcha en la Rod Laver Arena. Así, estos días previos tendrán como evento más destacado el 'Million Dollar 1 Point Slam'. Será un gran reclamo para los aficionados australianos, sin duda.

