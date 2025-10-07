Un millón por ganarle un punto a Carlos Alcaraz en Melbourne

El Open de Australia, que se disputará del 12 de enero al 1 de febrero de 2026, reveló este martes sus planes para la semana ... inaugural de la edición de 2026, que ha sido modificada por completo y que pretende llenar las instalaciones de Melbourne Park antes de que la competición se ponga en marcha en la Rod Laver Arena. Así, estos días previos tendrán como evento más destacado el 'Million Dollar 1 Point Slam'. Será un gran reclamo para los aficionados australianos, sin duda.

Se trata de un minitorneo en el que 22 profesionales que estén inscritos en el torneo competirán contra diez aficionados de todo el país por un millón de dólares australianos, que son 564.870 euros. Y en esta iniciativa completamente novedoda en el mundo del tenis participará Carlos Alcaraz. «Puedo revelar hoy que el número uno del mundo encabezará la alineación de jugadores», aseguró Craig Tiley, director del torneo.

«Ya sea aficionado o profesional, el ganador final se llevará el premio, que estará dotado con un millón de dólares australianos. Las inscripciones se abrirán pronto en clubes de todo el país, y durante la semana inaugural, los finalistas competirán por la oportunidad de enfrentarse a los profesionales en el Rod Laver Arena», adelantó Tiley. «Con más nombres importantes que se anunciarán pronto, ahora tienes un millón de razones para tomar una raqueta y prepararte para enero», dijo el director del primer Grand Slam del año.

«Cinco puntos bastan»

¿Y cómo funcionará este minitorneo? Pues está previsto que lo haga como un cuadro de eliminación regular, con el juego de 'piedra, papel o tijera' para determinar quién saca o resta. Quien consiga el punto gana el partido y avanza a la siguiente ronda, mientras que el perdedor del punto es eliminado del evento. El ganador del partido final gana el premio del millón. La clasificación se llevará a cabo en toda Australia en diciembre y en el Open de Australia se llevará a cabo durante la semana previa al inicio del torneo. La final, por supuesto, se jugará en el Rod Laver Arena.

«Nunca se puso tanto dinero en juego a cambio de tan poco. ¿Quieres ganar un millón de euros? Basta con ganar cinco puntos», recordaron desde la cuenta oficial del Open de Australia para que la gente se anime a participar en esta curiosa y pionera iniciativa.

El número uno, atado

Mientras tanto, a Carlos Alcaraz se le ha puesto muy de cara el cerrar este año en lo más alto del ranking mundial. Y es que son ya 1.340 puntos los que tiene el murciano de ventaja con respecto a Sinner. El tenista de El Palmar tan solo defiende 300 puntos de los 2.500 que pondrá en juego en lo que resta de año, con el Masters 1000 de París Bercy y las ATP Finals de Turín. Por su parte, Sinner solamente podrá sumar puntos en París y Viena, ya que defiende el título en Turín.

Este escenario será muy parecido en el inicio de 2026, puesto que el transalpino defiende los 2.000 puntos que obtuvo tras ganar la última edición del Open de Australia. Mientras tanto, Alcaraz solo defenderá en Melbourne los 400 de los cuartos de final alcanzados el pasado año.