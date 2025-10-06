Juan Carlos Ferrero: «Es totalmente falso que tenga cáncer»

Francisco J. Moya Lunes, 6 de octubre 2025, 18:09 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

Juan Carlos Ferrero (Ontiyent, 45 años), entrenador del murciano Carlos Alcaraz, emitió este lunes un comunicado en su perfil de Instagram para desmentir que tenga cáncer. En los últimos días, varias personas cercanas al mundo del tenis habían publicado en la redes sociales que el entrenador del número uno del mundo y una vez ganador de Roland Garros sufría un tumor y que, por este motivo, no había acompañado a Carlitos en el ATP 500 de Tokio. Sin embargo, el valenciano no padece esta enfermedad. «Quiero dejar claro que es totalmente falso», escribió 'Juanki' con rotundidad.

El extenista explicó que «han circulado noticias completamente falsas sobre mi salud, afirmado que padezco cáncer». «Más allá de desmentirlo, me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención y o 'views'. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto», indicaba Ferrero.

Hay que recordar que la vida de Ferrero quedó marcada a sus 16 años por la muerte en 1996 de su madre, Rosario, víctima de un cáncer. «Le gustaba mucho verme en la pista. Si decidí seguir jugando al tenis fue básicamente por ella», confesó el valenciano después de ganar su único Grand Slam, el Roland Garros de 2003. Su padre, Eduardo, y sus hermanas, Laura y Ana, fueron siempre el sostén de un Ferrero que llegó a ser número uno del mundo durante ocho semanas en 2003, su mejor año.

En su mensaje, el técnico de Alcaraz también solicitó que se contrasten los datos que se ofrecen sobre la salud de otras personas. «Agradezco los mensajes de apoyo y cariño, pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad». Antes de esta publicación, que recibido multitud de aplausos por parte de los seguidores de Ferrero, el entrenador de Alcaraz había compartido hace cinco días un mensaje de apoyo a Albert Ramos en su penúltimo torneo como profesional.

Reencuentro en Murcia

Ferrero estuvo toda la semana pasada en el torneo de categoría challenger que lleva su nombre y que se celebró por octava edición en su academia de Villena. Y tenía previsto ir Shanghái para estar con Alcaraz en este Masters 1000, pero la renuncia del murciano a competir en China hizo cancelara su viaje.

Ferrero y Alcaraz se reencontrarán este viernes en Murcia, día en el que Carlitos retomará los entrenamientos para preparar el 'Six Kings Slam' de Riad (15 al 18 de octubre). Ferrero viajará con su pupilo a la capital de Arabia Saudita, tal y como está previsto. Y después también le acompañará a París, Turín y Bolonia.