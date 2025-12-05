La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La presentación del libro en la UMU, este viernes UMU

La Fundación Alcaraz y la UMU presentan la colección editorial 'ACTIUM: Movimiento y Desarrollo'

El primer volumen es 'Educar en movimiento' y analiza la importancia del deporte, la actividad física, el movimiento y la corporeidad durante la infancia como motor del desarrollo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:01

La Fundación Carlos Alcaraz y la Universidad de Murcia han presentado este viernes la serie editorial 'Actium: Movimiento y Desarrollo' y la primera publicación asociada: 'Educar en Movimiento'. Coeditada por la Fundación y la editorial de la UMU, EDITUM esta iniciativa nace con la vocación de difundir y acercar a la sociedad el valor que el movimiento, la actividad física y el deporte tienen en el desarrollo infantil y juvenil desde la evidencia científica.

La coordinadora de Publicaciones y Patrimonio Digital de la UMU, Rosana López, y la profesora de la Universidad de Barcelona y codirectora de la serie editorial, Anna Forés, han explicado en la presentación que esta serie tiene como objetivo promover y difundir investigaciones, experiencias innovadoras, ensayos y estudios científicos. Anna Forés destacaba tres palabras clave sobre la colección «movimiento, innovación e infancia».

'Educar en Movimiento', primer libro de la serie, está escrito por cuatro voces de referencia –Marc Guillem, Anna Forés, David Bueno y José Luis Trejo– y supone una mirada interdisciplinar que combina neurociencia, pedagogía y experiencias prácticas para situar el movimiento como pilar esencial del desarrollo humano; como lenguaje universal que conecta cuerpo, cerebro, mente y entorno. Este primer volumen nos habla del cuerpo como motor de desarrollo, su valor como fuente de aprendizaje, las aulas como espacios en los que se debería aprender en movimiento; y el movimiento como un arte que despierta creatividad y el autoconocimiento.

María Dolores Almagro, gerente de la Universidad de Murcia, ha destacado durante la presentación, celebrada en la sede del Rectorado, «la importancia de este proyecto junto a la Fundación Carlos Alcaraz para contribuir a la transferencia del conocimiento hacia la sociedad en un tema tan importante como es el desarrollo infantil y juvenil».

La directora de la fundación, Beatriz Garfia, ha destacado que esta iniciativa forma parte del compromiso de la entidad con la mejora de las condiciones de vida de la infancia vulnerable: «Nuestra fundación nació para impulsar nuevas formas de cuidado y desarrollo infantil, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la infancia en situación de dificultad y combinando la intervención directa con la innovación social para encontrar mejores respuestas a los desafíos que enfrenta la niñez. Con Actium: Movimiento y Desarrollo queremos tender puentes entre la ciencia y la sociedad, generando conocimiento útil que transforme la forma en la que acompañamos a niños y niñas. Educar en Movimiento es el primer paso de un proyecto editorial que seguirá creciendo», ha afirmado.

La línea editorial, tal y como recoge el acuerdo de coedición firmado por la fundación y la Universidad de Murcia, busca convertirse en un espacio de referencia científica y profesional. Todas las publicaciones seguirán un proceso de evaluación por pares ciegos y estarán disponibles en acceso abierto. El objetivo es publicar, al menos, un libro al año.

