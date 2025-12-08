La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
Alcaraz, durante la exhibición con Tiafoe en Nueva Jersey. AFP

Carlos Alcaraz sonríe de nuevo raqueta en mano

El murciano disfruta junto a Tiafoe en una exhibición en Nueva Jersey en sus últimos días de descanso, antes de volver al trabajo este fin de semana

A. Zomeño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:23

Comenta

Antes de ultimar las vacaciones, Carlos Alcaraz volvió a empuñar una raqueta para entrar en calor y, sobre todo, disfrutar de lo que más le gusta: el tenis. El murciano vivió una jornada de exhibición en el 'A Racquet at The Rock' en Newark, Nueva Jersey, ante el deportista local Frances Tiafoe, número 30 del Ránking ATP que se impuso al tenista de El Palmar por 6-3, 3-6 y 10-7, ante las delicias de un público que abarrotó la pista para disfrutar de un 'Carlitos' que ofreció su habitual calidad en unas mangas amistosas disputadas a medio gas.

De regreso a una pista por primera vez 21 días después de su última derrota ante Jannick Sinner en Turín, en el duelo por el entorchado de las ATP Finals, y antes de la exhibición ante Tiafoe, ambos tenistas se habían enfrentado en un dobles mixto a 10 puntos, emparejados con las estadounidenses Amanda Anisimova y Jessica Pegula, tenista junto a la que Alcaraz venció en el 'tiebreak' por 10-8.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
  2. 2 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  3. 3

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  4. 4 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  7. 7 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  8. 8 Ana Duato disfruta de la gastronomía murciana antes de su vuelta a las tablas en el Romea
  9. 9 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes
  10. 10

    Cargas policiales en los minutos previos al Cartagena-Real Murcia y fieles granas paralizados sin poder entrar al campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carlos Alcaraz sonríe de nuevo raqueta en mano

Carlos Alcaraz sonríe de nuevo raqueta en mano