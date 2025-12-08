Carlos Alcaraz sonríe de nuevo raqueta en mano El murciano disfruta junto a Tiafoe en una exhibición en Nueva Jersey en sus últimos días de descanso, antes de volver al trabajo este fin de semana

Antes de ultimar las vacaciones, Carlos Alcaraz volvió a empuñar una raqueta para entrar en calor y, sobre todo, disfrutar de lo que más le gusta: el tenis. El murciano vivió una jornada de exhibición en el 'A Racquet at The Rock' en Newark, Nueva Jersey, ante el deportista local Frances Tiafoe, número 30 del Ránking ATP que se impuso al tenista de El Palmar por 6-3, 3-6 y 10-7, ante las delicias de un público que abarrotó la pista para disfrutar de un 'Carlitos' que ofreció su habitual calidad en unas mangas amistosas disputadas a medio gas.

De regreso a una pista por primera vez 21 días después de su última derrota ante Jannick Sinner en Turín, en el duelo por el entorchado de las ATP Finals, y antes de la exhibición ante Tiafoe, ambos tenistas se habían enfrentado en un dobles mixto a 10 puntos, emparejados con las estadounidenses Amanda Anisimova y Jessica Pegula, tenista junto a la que Alcaraz venció en el 'tiebreak' por 10-8.

