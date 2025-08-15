Carlos Alcaraz - Rublev, en cuartos de Cincinnati
El murciano busca ante el ruso las semifinales del Masters 1000
¡ROMPE RUBLEV! ¡El juego más igualado se lo lleva el ruso en el peor momento posiible para Alcaraz! ¡Se queda por detrás en el marcador y Rublev saca para el 5-3!
4 - 3[ SET 2 ]
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
40 - AD
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto
30 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 30
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 15
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
¡Juego en blanco para Rublev! No cede una el tenista ruso y se mantiene con la idea de poder remontar el partido.
3 - 3[ SET 2 ]
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 0
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 0
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Pone el 3-2 con mucha superioridad! El murciano está mejor sobre la pista, pero los dos mantienen una buena tónica de servicio en este segundo set.
2 - 3[ SET 2 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
15 - 40
Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red
15 - 30
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 30
La volea de Andrey Rublev se va fuera
0 - 15
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
¡Juego Rublev! Pone el 2 iguales y se mantiene la igualdad en este segundo set.
2 - 2[ SET 2 ]
Andrey Rublev con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 15
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Pone el 2-1 con firmeza de nuevo con su saque y sigue sin dar opción a un Rublev que empieza a desesperarse!
1 - 2[ SET 2 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
15 - 40
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 40
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto
0 - 15
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
¡Juego Rublev! ¡Tres saques directo y un golpe ganador para decirle a Alcaraz que no le va a regalar el segundo set!
1 - 1[ SET 2 ]
Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 0
Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 0
Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Comienza ganando el segundo set tras un buen inicio con potencia y precisión en el servicio!
0 - 1[ SET 2 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev
15 - 40
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev
15 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto
0 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
¡ROMPE, JUEGO Y SET PARA ALCARAAAAAAAAZ! ¡Tremendo nivel ha mostrado al resto ante un Rublev que se marcha al vestuario tremendamente cabreado! Veremos cómo vuelve el tenista ruso, que suele perder mucho la mentalidad tras estos golpes. Gran técnica de Charly que pone pie y medio en las semifinales.
3 - 6[ SET 1 ]
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Andrey Rublev
15 - 40
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
15 - 30
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
15 - 15
El revés de Andrey Rublev se va fuera
15 - 0
Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
¡JUEGO CHARLY! ¡Se libra de un pequeño susto tras verse con 30-0 en contra y remonta con soltura y gran habilidad para poner el 5-3!
3 - 5[ SET 1 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev
30 - 40
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
30 - 30
El revés de Andrey Rublev se va fuera
30 - 15
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
30 - 0
Impresionante globo desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que Carlos Alcaraz no consigue devolver
15 - 0
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
¡Juego Rublev! Se mantiene con vida, aunque con algo de dificultad volviendo a cometer errores significativos. Alcaraz llegó al deuce, pero no lo suficiente para lograr una bola de rotura.
3 - 4[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta
40 - 30
Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Andrey Rublev
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Algo más complicado ante un Rublev que pone una marcha más, Charly sale adelante y mantiene el break de ventaja!
2 - 4[ SET 1 ]
La volea de Andrey Rublev se va fuera
30 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto
30 - 30
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
15 - 30
El revés de Andrey Rublev se va fuera
15 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev
¡Juego en blanco de Rublev! Quiere empatar cuanto antes y pone una marcha más, al menos en su propio servicio.
2 - 3[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 0
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡CONFIRMA ALCARAAZ! ¡Aprovecha su ventaja y pone el 3-1 para encarrilar el primer set del partido!
1 - 3[ SET 1 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
15 - 40
Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red
15 - 30
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
0 - 30
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
El revés de Andrey Rublev se va fuera
¡ROMPE ALCARAAAAAZ! ¡Se pone 2-1 con saque a favor! ¡Aprovecha los errores de Rublev para presionarle y toma la ventaja!
1 - 2[ SET 1 ]
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
30 - 40
El revés de Andrey Rublev se va fuera
30 - 30
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
30 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 15
Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta
¡JUEGO ALCARAZ! Charly entra en juego con algo de confianza. Varios errores que permitieron a Rublev poner el 30 iguales.
1 - 1[ SET 1 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
30 - 40
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 30
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
0 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
¡Juego Rublev! Se sirve de su potente servicio para ganar el primer punto del encuentro.
1 - 0[ SET 1 ]
Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 30
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 15
Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red
30 - 0
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
¡ARRANCA EL PARTIDO!
¡Ya saltan los dos jugadores a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio y el calentamiento, comenzará el partido! ¡Vamos con ello!
¡Nos espera un grandísimo duelo en estos cuartos de final! ¡No se lo quieran perder!
El ruso ha igualado su segundo mejor torneo de Cincinnati tras alcanzar los cuartos de final también en 2019, y llegó a disputar la final en 2021, pero perdió ante Alexander Zverev.
Andrey Rublev ha tenido un camino algo más duro jugando hasta tres tie breaks y cediendo un set en segunda ronda ante Popyrin.
Alcaraz, por ahora, ha tenido un camino algo apacible, yendo de menos a más durante su estancia en Cincinnati. Solo perdió un set ante Dzumhur en primera ronda.
Alcaraz ha ganado los dos últimos partidos que ha disputado ante Andrey Rublev (Nitto ATP Finals de 2024 y en Wimbledon este mismo año), ganando, incluso, sus dos partidos en pista dura (los dos en las Finales ATP).
Quinto duelo entre el tenista ruso y el español, con el murciano teniendo la tónica dominante en este enfrentamiento con 3 victorias y una derrota en los cuatro duelos previos.
¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del duelo correspondiente a los cuartos de final entre Andrey Rublev y Carlos Alcaraz!
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
- 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
- 3 La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará
- 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025
- 5 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
-
6
- 7 Una guía para sobrevivir al 15 de agosto en la ciudad de Murcia
- 8 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
- 9 El Murcia rompe el acuerdo de patrocinio con la familia Gálvez
- 10 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.