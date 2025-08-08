Carlos Alcaraz, reclutado para la eliminatoria de la Copa Davis en Marbella

Fernando Perals Viernes, 8 de agosto 2025, 23:24 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers formarán el equipo español de Copa Davis que se enfrentará a Dinamarca el 13 y 14 de septiembre en Marbella. En este cruce España buscará el billete a la fase final del torneo que se disputará en Bolonia (Italia), del 18 al 23 de noviembre, en lo que supondrá el broche a la temporada.

David Ferrer, capitán del equipo, confirmó ayer el cuarteto que competirá en Marbella y al que se unirá un quinto jugador en las próximas semanas, además de anunciar que Marc López, ganador de Grand Slam y del oro olímpico en Río de Janeiro junto a Rafael Nadal, se unirá al cuerpo técnico una vez acabada su relación profesional con Jasmine Paolini tras el pasado Wimbledon.

El murciano regresa mañana a la competición en el Masters 1000 de Cincinnati tras unas semanas de descanso después de perder la final de Wimbledon y alzar el trofeo de Roland Garros. El tenista de El Palmar podría llegar con las pilas un tanto gastadas a esta cita. Si el pupilo de Ferrero llega lejos en el US Open, que se celebra entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre, aterrizaría en Marbella con menos de una semana de descanso.