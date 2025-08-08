La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz, en un partido de la Copa Davis con España, el pasado mes de noviembre. EFE
Tenis

Carlos Alcaraz, reclutado para la eliminatoria de la Copa Davis en Marbella

Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers completarán el equipo español

Fernando Perals

Fernando Perals

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:24

Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers formarán el equipo español de Copa Davis que se enfrentará a Dinamarca el 13 y 14 de septiembre en Marbella. En este cruce España buscará el billete a la fase final del torneo que se disputará en Bolonia (Italia), del 18 al 23 de noviembre, en lo que supondrá el broche a la temporada.

David Ferrer, capitán del equipo, confirmó ayer el cuarteto que competirá en Marbella y al que se unirá un quinto jugador en las próximas semanas, además de anunciar que Marc López, ganador de Grand Slam y del oro olímpico en Río de Janeiro junto a Rafael Nadal, se unirá al cuerpo técnico una vez acabada su relación profesional con Jasmine Paolini tras el pasado Wimbledon.

El murciano regresa mañana a la competición en el Masters 1000 de Cincinnati tras unas semanas de descanso después de perder la final de Wimbledon y alzar el trofeo de Roland Garros. El tenista de El Palmar podría llegar con las pilas un tanto gastadas a esta cita. Si el pupilo de Ferrero llega lejos en el US Open, que se celebra entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre, aterrizaría en Marbella con menos de una semana de descanso.

