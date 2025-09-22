Carlos Alcaraz se queda sin la Laver Cup a pesar de sus triunfos Sus victorias en dobles y frente a Cerúndolo no son suficientes para que el equipo de Europa gane al del Resto del Mundo

AFP Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

Con un último triunfo de Taylor Fritz, el equipo del Resto del Mundo conquistó el domingo su tercer título de la Laver Cup por un marcador global de 15-9 frente al de Europa, que se quedó corto en el intento de remontada que lideró Carlos Alcaraz.

El murciano, número uno mundial, logró un triunfo individual frente al argentino Francisco Cerúndolo y otro en dobles que revivieron las esperanzas del combinado europeo durante la última jornada de acción en San Francisco.

El equipo Europa había comenzado el día con una desventaja de 9-3 y llegó a acercarse 12-9, pero el californiano Fritz finiquitó el trabajo ante su público al vencer al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6.

El combinado mundial, del que formaron parte el argentino Francisco Cerúndolo y la joya brasileña João Fonseca, fue así el primero en sobrepasar los 13 puntos necesarios para alzar el trofeo.

Capitaneado por primera vez por Andre Agassi, el equipo del Resto del Mundo festejó su tercera victoria en las ocho ediciones de este torneo fundado por Roger Federer, presente durante todo el torneo en la grada del Chase Center.

«Vamos pasar una noche divertida, en unos minutos descorcharemos el champán en el vestuario (...) Aunque no estoy seguro de que João tenga ya 21 años», bromeó Fritz tras el triunfo final.

Fonseca, de 19 años, se convirtió el viernes en el tenista más joven en ganar un partido de esta competición pero no fue llamado a la cancha en los dos siguientes días de competición.

«Ha sido una semana increíble. Gracias por permitirme formar parte de vuestras vidas durante un breve periodo de tiempo», dijo Agassi a sus jugadores en la entrega del trofeo.

«Iría a la batalla con cada uno de ustedes en cualquier lugar y en cualquier momento», afirmó este ícono del tenis estadounidense, que tomó el testigo en el banco de su compatriota John McEnroe.

Agassi también hizo un reconocimiento a los integrantes del conjunto europeo, que no contó con el serbio Novak Djokovic ni con el italiano Jannik Sinner, quien nunca ha jugado esta competición. «Os deseo un futuro brillante. Y Carlos, no seas tan codicioso con todos los (títulos de) Grand Slam, compártelos con tus hermanos», bromeó Agassi dirigiéndose a Alcaraz.

Próxima parada, Londres

Alcaraz, ganador de seis trofeos de Grand Slam a sus 22 años, se puso el domingo a su equipo a la espalda resarciéndose de su derrota del sábado ante Fritz, su primera individual en la Laver Cup. El murciano, flamante campeón del Open de Estados Unidos este mes, le asestó una contundente derrota al argentino Cerúndolo por 6-2 y 6-1 en apenas 72 minutos de juego. Cerúndolo, que estaba imbatido en sus tres apariciones anteriores en el torneo, dejó escapar así la primera oportunidad que tuvo el equipo del Resto del Mundo de alcanzar el título.

En el primer turno del domingo, Alcaraz ya había logrado otra victoria en dobles junto al noruego Casper Ruud frente a la dupla estadounidense Reilly Opelka y Alex Michelsen por 7-6 (7/4) y 6-1.

Alcaraz recuperó el domingo su magia en varios puntos que levantaron al público de la cancha de los Warriors de la NBA, como una dejada imposible en la red que hizo que su nuevo capitán, el francés Yannick Noah, se arrodillara para felicitarlo.

«Tenía que ser diferente a anoche, es obvio», dijo el murciano sobre su reacción. «Los dobles de esta mañana me ayudaron mucho, empezar el día con una victoria y jugar al nivel que jugamos».

En el otro partido del domingo, el australiano Alex De Miñaur le brindó un triunfo al equipo del Resto del Mundo al derrotar al checo Jakub Mensik por 6-3 y 6-4.

eLa siguiente cita de la Laver Cup se celebrará entre el 25 y el 27 de septiembre de 2026 en la arena O2 de Londres, escenario de la recordada edición de 2022 en la que Federer se despidió del mundo del tenis jugando dobles con su gran rival y amigo Rafael Nadal.

Temas

Carlos Alcaraz