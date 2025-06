Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se entrenan juntos en la Central de Wimbledon Disputan un set de solo 45 minutos que acaba 5-5 en la primera sesión de trabajo relevante de Carlitos en el All England Club londinense

No fue un 'Déjà vu', pero bien podría haberlo sido. Los finalistas de las dos últimas ediciones de Wimbledon, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, se entrenaron ayer juntos en la Pista Central del All England Club. Ambos tienen en la memoria las dos finales que el murciano venció al serbio para hacerse con sus dos títulos en Londres, pero esa rivalidad en la pista no existe fuera de ella. Tienen una gran relación y eso se percibe en detalles como el de este jueves, cuando ambos quisieron trabajar juntos.

El murciano se ejercitó por primera vez en las instalaciones del torneo el pasado miércoles, después de descansar dos días tras ganar en Queen's y quedarse en Londres para atender a varios compromisos publicitarios. Mientras que el de Belgrado, que no ha disputado ningún torneo previo, lleva entrenando desde el lunes en Wimbledon.

El entrenamiento se realizó con el techo cerrado por la ligera lluvia que caía en el exterior y que, por ejemplo, hizo que se parara la disputa de la fase previa en Roehampton. Tras un corto peloteo, Djokovic y Alcaraz jugaron un set de entrenamiento en el que acabaron 5-5 tras poco más de media hora de juego y es que la organización solo permite que estas sesiones, de aclimatación para que la pista no resbale mucho los primeros días del torneo, duren 45 minutos.

Como anécdota del entreno, Alcaraz conectó un 'passing shot' de revés a una mano tras el que se disculpó con el serbio por la «suerte» que según él había tenido. «He cerrado los ojos y ha salido así», le dijo al de Belgrado, que le respondió con una sonrisa pícara. Desde hace un par de años y debido a los resbalones que se sucedían en las primeras jornadas, el All England Club permite a los mejores del mundo estrenar la pista antes del inicio del torneo. Después del Djokovic-Alcaraz fueron Jannik Sinner y Daniil Medvedev los que entrenaron allí durante 45 minutos.

Jaime Alcaraz, en el equipo español sub-14 que busca título europeo Jaime Alcaraz Garfia, hermano menor de Carlitos Alcaraz, se encuentra concentrado en Valencia con la selección española infantil que va participar en la primera fase de la Copa del Sol, que está considerada como el Europeo de la categoría sub-14. El combinado español defiende el título que conquistó el pasado año. Los partidos se jugarán del lunes 30 de junio al miércoles 2 de julio. El canario Stefan Shangichev, el sevillano Pepe García Ruiz y el propio Jaime Alcaraz, con Nicolás Pérez Durán como capitán, forman el equipo español. Sus rivales serán Andorra, Alemania, Malta, Mónaco, Polonia, Portugal y Ucrania. Los dos primeros se clasificarán para la fase final de la Copa del Sol.