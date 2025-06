Carlos Alcaraz, el gran favorito que no quiere sorpresas en Wimbledon

Si hay un sitio ideal para que aparezcan las sorpresas ese es Wimbledon. «Es el torneo al que se llega con menos preparación. La adaptación ... a la hierba es complicada. Físicamente, además, hay que llegar mejor, porque es el torneo en el que más cuesta recuperarse de un partido al siguiente. Wimbledon es una incógnita. Hay muchas sorpresas siempre en esta superficie. Se te puede complicar un partido que lo ves bien y viceversa». Son palabras de Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, quien desde este lunes ante el italiano Fabio Fognini, de 38 años y 138 del mundo, defiende la corona que levantó en las últimas dos ediciones del 'Major' londinense. El debut del murciano se puede ver hoy en Movistar, a partir de las 14.30 horas.

Carlitos ya no es un aspirante, como en anteriores visitas al All England Club. El murciano es el primer favorito a levantar la copa de campeón el próximo 13 de julio en 'La Catedral'. Es lo que dicen las casas de apuestas y los mejores especialistas de este deporte. Detrás de Alcaraz aparece el italiano Jannik Sinner y en tercer lugar está Novak Djokovic. Muy lejos quedan ya Draper, Fritz, Zverev y Medvedev, opciones muy residuales. Las sensaciones con las que llega Alcaraz a Wimbledon son inmejorables y su prioridad en esta primera semana es evitar las sorpresas y emboscadas que suelen deparar las primeras rondas sobre la hierba del All England Club.

En estos días de preparación del torneo, en plena de ola de calor en la capital inglesa, no se ha parado de ver a un sonriente Alcaraz, que ha completado dos semanas idílicas para estar listo de cara al tercer Grand Slam de la temporada. Después de la histórica victoria ante Jannik Sinner en Roland Garros y sus cortas vacaciones en Ibiza, el jugador de El Palmar apareció en Queen's para conquistar su cuarto trofeo en esta superficie.

Los números de Alcaraz ránking atp 2 ESTA TEMPORADA º Perdidos 5 Ganados 42 Perdidos 62 Ganados 251 EN TODA SU CARRERA Edad: 22 años Peso: 74 kg Estatura: 183 cm Mano: diestro, revés a dos manos Entrenador: Juan Carlos Ferrero, Samuel López 1er servicio65% Puntos ganados 1er servicio71% Puntos ganados 2º servicio56% Puntos de rotura salvados63% Juegos ganados al Saque83% Puntos ganados restando 1er servicio35% Puntos ganados restando 2º servicio54% Juegos al resto ganados31% PARTIDOS EN HIERBA 32 Partidos 29 Victorias 90,6% DINERO GANADO (dólares) 7.422.288$ $ $ En 2025 37.366.071 $ En total en su carrera Los más jóvenes en disputar 5 finales de Grand Slam Mats Wilander 20 años, 291 días en Roland Garros 1985 (ganó 4) Björn Borg 21 años, 28 días en Wimbledon 1977 (ganó 4) Rafa Nadal 21 años, 35 días en Wimbledon 2007 (ganó 3) Boris Becker 21 años, 292 días en US Open 1989 (ganó 4) Carlos Alcaraz 22 años, 34 días en Roland Garros 2025 (ganó 5) Los números de Alcaraz ránking atp 2 ESTA TEMPORADA º Perdidos 5 Ganados 42 Perdidos 62 Ganados 251 EN TODA SU CARRERA Edad: 22 años Peso: 74 kg Estatura: 183 cm Mano: diestro, revés a dos manos Entrenador: Juan Carlos Ferrero, Samuel López 1er servicio65% Puntos ganados 1er servicio71% Puntos ganados 2º servicio56% Puntos de rotura salvados63% Juegos ganados al Saque83% Puntos ganados restando 1er servicio35% Puntos ganados restando 2º servicio54% Juegos al resto ganados31% PARTIDOS EN HIERBA 32 Partidos 29 Victorias 90,6% DINERO GANADO (dólares) 7.422.288$ $ $ En 2025 37.366.071 $ En total en su carrera Los más jóvenes en disputar 5 finales de Grand Slam Mats Wilander 20 años, 291 días en Roland Garros 1985 (ganó 4) Björn Borg 21 años, 28 días en Wimbledon 1977 (ganó 4) Rafa Nadal 21 años, 35 días en Wimbledon 2007 (ganó 3) Boris Becker 21 años, 292 días en US Open 1989 (ganó 4) Carlos Alcaraz 22 años, 34 días en Roland Garros 2025 (ganó 5) Los números de Alcaraz Perdidos ESTA TEMPORADA 5 Ganados 42 EN TODA SU CARRERA Perdidos 62 Ganados 251 ránking atp 2 º Edad: 22 años Peso: 74 kg Estatura: 183 cm Mano: diestro, revés a dos manos Entrenador: Juan Carlos Ferrero, Samuel López DINERO GANADO (dólares) PARTIDOS EN HIERBA 32 Partidos 1er servicio65% Puntos ganados 1er servicio71% Puntos ganados 2º servicio56% Puntos de rotura salvados63% Juegos ganados al Saque83% Puntos ganados restando 1er servicio35% Puntos ganados restando 2º servicio54% Juegos al resto ganados31% 7.422.288$ $ $ En 2025 37.366.071 $ En total en su carrera 29 Victorias 90,6% Los más jóvenes en disputar 5 finales de Grand Slam Mats Wilander 20 años, 291 días en Roland Garros 1985 (ganó 4) Boris Becker Carlos Alcaraz Björn Borg 21 años, 292 días en US Open 1989 (ganó 4) 22 años, 34 días en Roland Garros 2025 (ganó 5) 21 años, 28 días en Wimbledon 1977 (ganó 4) Rafa Nadal 21 años, 35 días en Wimbledon 2007 (ganó 3)

Después, se tomó un par de días para saborear el triunfo y recargar pilas, antes de lo que espera que sean dos semanas y media de no parar hasta el 13 de julio, día que se juega la final de Wimbledon. Allí quiere estar y allí quiere sumar su tercera corona consecutiva, lo que le convertiría en el mejor tenista español de la historia en esta superficie. Y eso, con 22 años recién cumplidos. Brutal.

Manda la tradición

El murciano comenzó sus entrenamientos el miércoles y estos días se ha probado con algunos de los mejores. Álex de Miñaur, Novak Djokovic y Joao Fonseca han participado en sus ejercicios. Todo para estar afinado de cara a este mediodía, cuando estrenará la pista central por su condición de vigente campeón contra el italiano Fabio Fognini. Es lo que manda la tradición y en el 'Major' británico esto se respeta por encima de todas las cosas. No es buena idea fiarse ante un viejo zorro como Fognini, quien no tiene nada que perder en el que posiblemente sea su últibo baile en Wimbledon.

El sorteo, en cualquier caso, fue dulce con el doble campeón, ya que no solo debutará contra el veterano italiano de 38 años, sino que en su camino aparece Leandro Riedi u Oliver Tarvet en segunda ronda, Felix Auger-Aliassime, en tercera, Andrey Rublev, en octavos de final, Holger Rune, en cuartos, Taylor Fritz o Alexander Zverev, en semifinales, y evita hasta la final a Sinner y a Djokovic. Jugadores peligrosos en esta superficie como Lorenzo Musetti y Alexander Bublik, ganador hace menos de una semana de Halle, tampoco están en su lado del cuadro y solo podrían ser rivales en una final.

«Quiero ganar el título, pero sin pensar cuántos lo han ganado tres veces seguidos. Solo pienso en estar listo y en prepararme de la mejor manera posible. Ahora no pienso en qué grupo voy a unirme si gano por tercera vez seguida aquí», apostilló este sábado el murciano, quien se declaró «enamorado» de la hierba, superficie en la que «se puede ver el tenis más bonito».

«El estilo de los jugadores en la cancha cuando juegan en hierba es muy hermoso. El sonido de la pelota. El movimiento es realmente difícil, pero cuando lo dominas, es como si volaras», explicó un Alcaraz que lleva más títulos (4) que derrotas (3) en su carrera sobre hierba. Se ha convertido en un auténtico especialista, aunque solo pisa esta superficie durante tres semanas al año. «Hay que ir paso a paso, concentrado», dijo.

El caso es que el del viernes fue un sorteo casi soñado para un Alcaraz que estos días se ha reunido con Juan Carlos Ferrero, después de que el valenciano se tomara vacaciones tras París, y que ha compaginado los entrenamientos con una atareada agenda de patrocinios. Desde que ganó Queen's anunció dos nuevos, la marca de productos lácteos Danone y la marca de agua Evian, y participó en una sesión junto a Emma Raducanu, su compañera de dobles mixto en el US Open, para dar visibilidad a este último anuncio.

El murciano, además, ha cambiado la casa de años anteriores por una más grande, para dar cabida a un equipo que ha sumado integrantes como Samuel López, que otros años sustituía a Ferrero en Queen's y que, desde principios de año, forma parte permanente del grupo. Pero, aunque pequeños detalles cambien, el objetivo no es otro que repetir el éxito de 2023 y 2024 y ser, además, el segundo tenista en la historia tras Borg en lograr el doblete Roland Garros-Wimbledon dos años consecutivos. El reto es gigantesco, pero él está preparado.