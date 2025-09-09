La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El mejor año de su corta carrera

Antonio Hernández

Antonio Hernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:03

Qué barbaridad, qué números. Qué jugador. No es solo que haya ganado su segundo US Open, no es solo que ya tenga seis Grand Slam, ... no es solo que haya recuperado el número uno de la ATP... No, además de todo eso, es que Charly, desde abril, en todo lo que ha disputado, como mínimo ha llegado a la final. Una auténtica barbaridad que solo Carlos Alcaraz es capaz de hacer en el circuito.

