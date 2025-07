Alcaraz, un triturador de récords, primer clasificado para las Nitto ATP Finals

Ni siquiera los mayores expertos en el deporte de la raqueta consiguen averiguar en qué superficie se siente más a gusto Carlos Alcaraz: si ... en la tierra batida, donde ha sellado un año casi de matrícula de honor, o en la hierba, sobre la que no se cansa de sumar victorias y coleccionar títulos, incluidos Grand Slam. El tenista murciano pone muy difícil la tarea de saber dónde disfruta más porque si brilló sobre arcilla durante la primavera (Montecarlo, Roma, Roland Garros, final en Barcelona), lo que está consiguiendo sobre el jardín de Londres empieza a dejar sin calificativos.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero sumó el martes con el imponente triunfo ante Cameron Norrie (6-2, 6-3 y 6-3) su decimonovena victoria en Wimbledon. No pierde sobre el césped británico desde el 3 de julio de 2022, hace más de tres años, cuando Sinner le superase en cuarta ronda del tercer grande del año. Desde entonces, el de El Palmar ha firmado unos números asombrosos que le han llevado a conquistar dos veces consecutivas el trofeo dorado en La Catedral del tenis mientras va de camino a por el tercero. Con 22 años, ha disputado 25 partidos sobre la hierba de Wimbledon y ha ganado 23, cosechando un porcentaje de éxito que llega al 92%, una cifra solo al alcance de un verdadero elegido y muy por encima de las que atesoran jugadores como Roger Federer (88%), Novak Djokovic (89%) o Rafa Nadal (83%).

Una leyenda en ciernes

Sobre su jardín particular, Carlitos Alcaraz también está triturando récords y forjándose como una aunténtica leyenda con solo 22 primaveras. Tras sellar su billete a la penúltima fase de Wimbledon, el murciano consiguió su octava semifinal en un Grand Slam en su carrera (ha ganado cinco), lo que le ha llevado a igualar a un auténtico mito del deporte de la raqueta de nuestra país como Manolo Santana como el segundo español con más penúltimas rondas de un grande. Por delante solo está el más grande, un Rafa Nadal que accedió hasta en 38 ocasiones a unas 'semis'.

«Me estoy moviendo muy bien, el cuerpo me está respetando, no tengo prácticamente ningún problema. Eso me está dando mucha confianza, algo fundamental para poder desplegar mi mejor tenis», confesó Alcaraz tras derrotar a Norrie. Se siente en el mejor momento, no deja de crecer y han desaparecido hasta los pequeños cortocircuitos mentales que le complicaban los triunfos. Está ante la oportunidad perfecta para asaltar, de nuevo, el trono de Wimbledon.

En busca de otra corona

Mientras libra batallas sobre la hierba de Londres, metiéndose en el bolsillo cada una de ellas, el tenista murciano sigue llenando el botín de victorias durante el año. Lleva 23 seguidas, ha ganado 32 de los últimos 33 partidos desde el inicio de la gira sobre tierra batida en Montecarlo y suma un total de 47 triunfos en 2025, otra vez números de extraterrestre. Estas cifras de otro mundo le han regalado a mitad de año lograr, con una antelación que asusta, una plaza para las Nitto ATP Finals, torneo de final de temporada que se disputa del 9 al 16 de noviembre en Turín.

Es el primer tenista del circuito en abrochar su clasificación para esta competición, en la que compiten los ocho mejores del año. El de El Palmar ha reservado una plaza en este torneo durante cuatro temporadas consecutivas. Con 22 años. Carlitos está bordando un 2025 para la historia y peleará por su primera corona en las finales de la ATP.