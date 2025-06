Alcaraz, tras ganar Queen's: «Vine sin ninguna expectativa y con el objetivo de jugar dos o tres partidos»

Carlos Alcaraz reconoció tras coronarse de nuevo en el Queen's Club que no estaba en sus planes levantar el título de este torneo ... preparatorio para Wimbledon. «Vine sin ninguna expectativa. Solo vine con el objetivo de jugar dos o tres partidos, intentar sentirme bien en la hierba y saber lo que tengo que mejorar, lo que tengo que hacer mejor», confesó el tenista de El Palmar, acompañado en este ATP 500 por Samuel López y por su padre. Este lunes se incorporarán al grupo Juan Carlos Ferrero y Albert Molina.

«Me he acostumbrado muy rápido a la hierba y estoy muy orgulloso de ello. Mi objetivo estaba completado, y no me refiero a levantar el trofeo o llegar a la final. Se trataba simplemente de sentirme bien, de sentirme cómodo sobre hierba una vez más. De lo que estoy más orgulloso esta semana es de cómo he ido mejorando cada día. Desde el primer día hasta hoy, creo que soy una jugadora diferente sobre hierba», reflexionó un satisfecho Alcaraz.

«Es realmente complicado cambiar de tierra batida a hierba en pocos días, porque ese es el tiempo que tuve antes de que empezara el torneo. Solo dos días de entrenamiento y luego tuve que competir aquí», añadió.

De nuevo, le sacaron en la rueda de prensa de este domingo el asunto de su viaje a Ibiza tras ganar Roland Garros. «Mucha gente me pregunta si voy a volver. Ojalá, pero como he dicho, soy un jugador que necesita días, días libres, días para disfrutar, días para mí, para pasarlos con mis amigos, con mi familia, simplemente para desconectar. Necesito eso, y lo bueno es que lo sé. Los días en Ibiza me ayudaron mucho a sentirme como si no fuera un jugador de tenis, a disfrutar un poco de la vida con mis amigos, a divertirme, a disfrutar de esos días, y luego volver a la pista con más energía, con más ganas de volver a jugar», respondió el tenista murciano.

El viaje a la Riviera Maya

Se da la circunstancia, además, que desde que se fue de vacaciones a la Riviera Maya mexicana con su familia lo ha ganado todo, salvo la final del Conde de Godó en la que se lesionó contra Rune. «Me tiraron mucho 'hate' (mensajes de odio) cuando perdí en Miami. En lugar de entrenar después de eso, me tomé un descanso y me fui a Cancún con mi familia, y tuve demasiado odio entonces, porque mucha gente, empezó a decir, como: '¿Qué pasa con este tipo que acaba de perder en la primera ronda, y no entrenó, no fue a la pista y siguió practicando para ser mejor?'», comentó Carlitos.

El tiempo le ha dado la razón, pues aquellos días de descanso le sentaron de lujo. «Esa fue la clave, simplemente tener cinco, seis días libres, sin coger una raqueta, sin pisar la pista. Irme de vacaciones con mi familia, desconectar, pensar qué debería haber hecho mejor. Después de las vacaciones que pasé en Cancún con mi familia, recuperé la alegría y empecé a disfrutar jugando al tenis de nuevo, a disfrutar pisando la pista, compitiendo de nuevo», afirmó el de El Palmar.

Iguala a Feliciano López y Rafa Nadal

Carlos Alcaraz se convirtió este domingo en el primer tenista en lograr el doblete Queen's-Roland Garros desde que Rafael Nadal lo hiciera en 2008. Además, ha igualado a Feliciano López como único español que ha conquistado el torneo de Queen's en dos ocasiones. Con esta corona, el murciano ya presume de tener cuatro títulos en sus vitrinas jugados en hierba. El domingo próximo arrancará el camino para lograr su tercer Wimbledon consecutivo. En la pelea por el número uno, se queda a 1.130 puntos de Sinner.