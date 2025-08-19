Alcaraz, sin tiempo para festejos, sigue con el 'Tourmalet de las Américas'

No hay tiempo que perder. Tampoco con el que descansar. El 'Tourmalet de las Américas' continúa para un Alcaraz campeón. El tenista murciano no va ... a poder disfrutar de levantar el trofeo del Masters 1000 de Cincinnati. Y no porque no quiera. Es que así de cargado viene el calendario al otro lado del charco. Tras la final más rápida y extraña de su historia del pasado lunes, que acabó con Jannik Sinner retirándose a los 20 minutos debido a problemas de salud acrecentados por el sol y con el de El Palmar alzando el trofeo de ganador de Cincinnati por primera vez, el calendario de Carlitos viene apretado y con objetivos más que suculentos.

Del 24 de agosto al 7 de septiembre US Open (podría convertirse en número uno).

13 y 14 de septiembre Copa Davis en Marbella.

19-21 de septiembre Laver Cup.

24-30 de septiembre ATP 500 de Tokio.

1-12 de octubre Masters 1000 de Shanghái.

15-18 de octubre Six Kings Slam.

Del 27 de octubre al 2 de noviembre Masters 1000 de París.

9-16 de noviembre ATP Finals, en Turín.

Ni 24 horas pasaron ayer cuando el pupilo de Juan Carlos Ferrero se volvió a vestir de corte para disputar el dobles mixto del US Open. Cayó junto a Emma Raducanu en dos sets ante la pareja formada por Draper y Pegula, por lo que se acaba su periplo en este roneo. Ahora le viene como primer reto el US Open, el Grand Slam con el que estrenó su palmarés de los trofeos más grandes. La cita en Nueva York, donde ya está el murciano, arranca el 24 de agosto, pero no será hasta el 25 ó 26, presumiblemente, cuando debute el de El Palmar en Flushing Meadows. Donde se coronó en 2022, Carlitos busca repetir hazaña, por muy difícil que sea. Porque hacerse con el título en Nueva York tendría doble premio: además del sexto Grand Slam de su carrera, este vendría con el número uno del mundo debajo del brazo. Los 1.000 puntos que sumó en su casillero el lunes y los 550 que perdió Sinner le hacen depender de sí mismo para asaltar el trono del tenis mundial.

Jannik Sinner, que se ha bajado del dobles mixto del US Open por los problemas que aún arrastra desde la final de Cincinnati, cuenta con 11.480 puntos, mientras que Alcaraz con 9.590. Si ambos vuelven a verse en la final y el palmareño es capaz de volver a triunfar, sumaría 2.000 más y adelantaría al tenista de San Cándido. El reto es de los grandes, pero Carlos es de los que no tiene miedo. Está crecido y su rival, tocado. Es el momento perfecto para asestar el golpe definitivo.

Vuelta a España

Si todo transcurre como apuntan las quinielas y desea Carlitos y su equipo, el de El Palmar podría estrenar su número uno con los colores del equipo español de la Copa Davis. Porque tras las Américas toca volver a España. Pero no a casa ni a disfrutar. La competición no frena. David Ferrer, seleccionador, le espera junto al resto de convocados para la Copa Davis. España se mide a Dinamarca el 13 y 14 de septiembre por un puesto en la fase final del torneo, que se disputará en Bolonia (Italia) del 18 al 23 de noviembre.

El de El Palmar, que puede ser número uno del mundo en Nueva York, no tendrá una semana de descanso hasta dentro de casi tres meses

A mitad de septiembre, al de El Palmar aún le quedarán dos citas antes de darle la vuelta a la hoja del calendario. Del 19 al 21 será el turno de la Laver Cup, donde está incluido en el equipo europeo junto a Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mesik y Flavio Cobolli. Y la última semana de septiembre (24-30), el ATP 500 de Tokio.

Asia, territorio por conquistar

Un día después tocará volar a la ciudad china de Shanghái porque octubre tampoco da tregua y arranca otro Masters 1000 que no luce aún en su vitrina de trofeos y que quiere conquistar. En toda esta gira por Asia, en pista dura, apenas defiende puntos, por lo que podrá tener otra oportunidad para abrochar el número uno o distanciarse si ya es el mejor del planeta.

La Six Kings Slam (15-18 octubre), el Masters de París (27 octubre-2 de noviembre) y las ATP Finals (9-16 de noviembre) cierran una hoja de ruta de dos meses exhaustos con tanta carga en las piernas como retos ilusionantes.