Carlos Alcaraz abraza el trofeo de Cincinnati, conquistado el pasado lunes ante Jannik Sinner. C. O.

Alcaraz, sin tiempo para festejos, sigue con el 'Tourmalet de las Américas'

El murciano pasa en menos de un día de levantar el título de Cincinnati al dobles mixto del US Open, todo con el último Grand Slam del año entre ceja y ceja

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 19 de agosto 2025, 23:24

No hay tiempo que perder. Tampoco con el que descansar. El 'Tourmalet de las Américas' continúa para un Alcaraz campeón. El tenista murciano no va ... a poder disfrutar de levantar el trofeo del Masters 1000 de Cincinnati. Y no porque no quiera. Es que así de cargado viene el calendario al otro lado del charco. Tras la final más rápida y extraña de su historia del pasado lunes, que acabó con Jannik Sinner retirándose a los 20 minutos debido a problemas de salud acrecentados por el sol y con el de El Palmar alzando el trofeo de ganador de Cincinnati por primera vez, el calendario de Carlitos viene apretado y con objetivos más que suculentos.

