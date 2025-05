Alcaraz evita a los 'cocos' hasta el final de Roland Garros

Germán Abril Jueves, 22 de mayo 2025, 17:37 Comenta Compartir

Busca saborear de nuevo la gloria en París Carlos Alcaraz. La gira de tierra batida no arroja dudas: el tenista de El Palmar es el gran favorito en la edición de Roland Garros que arranca el domingo. Ha levantado dos títulos en Montecarlo y Roma, mientras que en Barcelona alcanzó la final. Esos son los registros de Alcaraz en los tres torneos sobre arcilla que ha disputado este año. No pudo aparecer en Madrid por problemas físicos, pero no fueron impedimento para que triunfara en Roma derrotando en la final a Jannik Sinner. A los éxitos en cuanto a títulos hay que añadir la entidad de los rivales a los que se ha medido en los últimos dos meses. Al citado Sinner hay que sumar a Fils, Musetti, Draper o De Miñaur, todos ellos tenistas que han dado un gran rendimiento en la superficie este año. Ahora llega Roland Garros, que poco o nada tiene que ver con los Masters 1000 por la presión y la exigencia que lleva consigo, pero Alcara, que este año estará acompañado en su box por Juan Carlos Ferrero y por Samuel López, ya sabe lo que es hacer cima en la Philippe - Chatrier.

El tenista murciano iniciará la defensa del título en Roland Garros la próxima semana ante Kei Nishikori en un duelo inédito. 13 años separan al español del japonés en un duelo generacional, que enfrentará al vigente campeón del gigante francés con el que fuera número cuatro del mundo y finalista en 2014 en el US Open. No llega en un buen momento físico el veterano tenista japonés, que se ha visto obligado a retirarse en dos de los últimos tres torneos por problemas físicos. Sin ir más lejos, el pasado miércoles en Ginebra dijo adiós al torneo antes de acabar su partido con Khachanov. No es la mejor versión de un Nishikori que, pese a sus 35 años, no pierde la fe por acercarse al nivel de hace diez años, con una carrera marcada por las lesiones. No debería tener excesivos apuros Alcaraz para superar este primer envite, más aún si hablamos de un Grand Slam en el que se compite al mejor de cinco sets.

En segunda ronda esperaría Marozsan o Nardi. No guarda Alcaraz un buen recuerdo del primero, con el que inclinó la rodilla en Roma hace dos años. Derrota muy sorprendente aquella en la misma superficie sobre la que se podrían medir ahora en París. Con Nardi chocó recientemente en Doha y Alcaraz no tuvo excesivos problemas para deshacerse del joven talento italiano. Los cañonazos de Mpetshi Perricard amenazarían en una hipotética tercera ronda. El gigante francés, que dista mucho de ser un especialista en arcilla, es un excelente sacador y las condiciones de París no se ajustan a su estilo. Pese a ello, viene de ganar el Challenger de Burdeos hace una semana.

El camino se inclina a partir de la cuarta ronda

Tsitsipas era uno de los cocos en la cuarta ronda para los primeros cabezas de serie y ha caído por el lado de Alcaraz. El tenista griego ha perdido fuelle en los últimos meses, desembocando en una posición atrasada del ranking ATP. Esta situación clasificatoria hace que un gran especialista en tierra batida, finalista en Roland Garros en 2021, pueda ser rival del tenista palmareño antes de finalizar la primera semana en París.

Otro finalista de Roland Garros podría aparecer en cuartos de final. Casper Ruud, subcampeón en 2022 y 2023 en Porte d' Auteuil, es, junto a Tommy Paul, el gran favorito para alcanzar esa ronda por el sector de Alcaraz. Fritz, Rune o Musetti asoman como hipotéticos rivales en la penúltima ronda. Lo más destacado del sorteo es que se matarán por la otra parte del cuadro Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic y Jack Draper, a quienes evita hasta el final Alcaraz, para intentar llegar a una última ronda que sueña con repetir por segundo año consecutivo. Le suena bien el nombre de París al murciano, allí donde el año pasado levantó su tercer 'grande' y alcanzó la final de los Juegos Olímpicos.