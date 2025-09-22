Alcaraz conoce su camino en Tokio: debuta ante Báez
El murciano volverá a la competición oficial este jueves en el ATP 500 de la capital nipona, donde Tabilo, Tiafoe y Ruud podrían ser sus rivales
Enric Gardiner
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:43
Acabada la exhibición de la Laver Cup, donde Europa perdió el título frente al Resto del Mundo, Carlos Alcaraz vuelve esta semana a la competición ... oficial al disputar el ATP 500 de Tokio. Será el debut del murciano en Japón, después de optar en 2023 y 2024 por jugar en Pekín, donde el año pasado consiguió el título, y su primer partido será ante el argentino Sebastián Báez, al que ha vencido siempre. Alcaraz se impuso en las Next Gen Finals de 2021 y en el US Open 2022. En ambas ocasiones acabó alzando el título. El encuentro entre Alcaraz y Báez se disputará este jueves, en un horario aún por determinar.
El camino del jugador de El Palmar le mediría con Alejandro Tabilo, finalista en Chengdú esta semana, en segunda ronda, con Frances Tiafoe en cuartos de final y con Casper Ruud o Denis Shapovalov en semifinales. Lo más peligroso está en el otro lado del cuadro, donde la mayor amenaza es Taylor Fritz, que viene de conseguir dos triunfos vitales para que su equipo ganara la Laver Cup, derrotando a Alcaraz y a Alexander Zverev.
En el mismo torneo, Alcaraz, además de caer ante Fritz, consiguió triunfos frente a Francisco Cerúndolo en individuales y en dobles junto a Jakub Mensik y Ruud.
El número uno no corre peligro, porque Alcaraz tiene una ventaja de 760 puntos y Sinner defiende 330 esta semana en Pekín
Al no jugar en Pekín, Alcaraz renuncia a defender el título y los 500 puntos que consiguió al derrotar a Jannik Sinner en la final del año pasado, pero los podrá recuperar en Tokio ya que es un torneo de la misma categoría y se juega la misma semana. El número uno no corre peligro, porque el murciano tiene una ventaja de 760 puntos y, además, Sinner solo puede sumar 170 esta semana porque defenderá en Pekín los 330 que sumó por alcanzar la final en 2024.
Tokio, torneo que se juega en las mismas condiciones que la Laver Cup, es decir, bajo techo y sobre pista dura, será el torneo que utilice Alcaraz de cara al Masters 1000 de Shanghai, que se jugará del 1 al 12 de octubre. Después, el murciano se marchará a Arabia Saudí para jugar la exhibición Six King Slams, del 15 al 18 de octubre. Ahí se embolsará 1,2 millones de euros por participar y si ganara el torneo se llevaría 3,8 millones de euros adicionales.
De ahí se marchará a París-Bercy, para el último Masters 1000 de la temporada, del 27 de octubre al 2 de noviembre, y cerrará el curso con las Finales ATP de Turín, para las que ya está clasificado (9 al 16 de noviembre), y con las Finales de la Copa Davis (18 al 23 de noviembre), ya que estará con total seguridad en la convocatoria de David Ferrer.
Fritz vence a Zverev en el partido decisivo y Europa pierde la Laver Cup
El equipo del resto del mundo conquistó este lunes su tercera Laver Cup al imponerse a Europa por 15 a 9. El equipo europeo, capitaneado por Yannick Noah, estuvo cerca de forzar un partido de dobles final de desempate, pero Alexander Zverev perdió su sexto encuentro consecutivo contra Taylor Fritz y los campeones fueron los hombres de Andre Agassi.
Carlos Alcaraz cumplió con sus deberes y se rehizo de la derrota del sábado contra Fritz con dos triunfos. El primero en el dobles, junto a Casper Ruud, al imponerse a Alex de Miñaur y Alex Michelsen por 6-3 y 6-4; y el segundo en individuales contra Francisco Cerúndolo (6-2 y 6-1). El murciano, en apenas dos ediciones, ha conseguido quince puntos para Europa, lo que le convierte en el cuarto tenista en la historia de la competición más exitoso, solo por detrás de Roger Federer, con 18 puntos en cuatro apariciones, Jack Sock, con 20 puntos en cuatro participaciones, y Fritz, que ha cosechado 21 puntos en seis torneos.
Entre las dos victorias de Alcaraz, De Miñaur sumó tres puntos más para el Resto del Mundo, al derrotar a Jakub Mensik por 6-3 y 6-4. Esta victoria del australiano obligaba a Europa a ganar lo que quedaba para empatar a doce y conseguir que la Laver Cup, por primera vez en su historia, se decidiera en un dobles definitivo. Sin embargo, Fritz sentenció el título (6-3 y 7-6).
Los miembros del equipo de Agassi se embolsarán algo más de 200.000 euros por el triunfo más su bonus por participar. La edición de 2026 de la Laver Cup se celebrará en Londres.
