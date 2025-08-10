Alcaraz cambia de superficie pero no de objetivo: arranca la gira de pista dura a la caza del número uno

Llegó la hora de volver a la pista para Carlos Alcaraz. El murciano regresa a la competición casi un mes después de su último ... partido, aquella fatídica final de Wimbledon en la que el murciano no pudo superar a Jannik Sinner (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4), al que le acabó entregando su corona sobre la hierba londinense. Toca cambiar el chip y de superficie. Arranca la gira de pista dura en suelo americano. El tenista de El Palmar debuta esta noche (en torno a las 21.00 horas en España) en el Masters 1000 de Cincinnati ante el bosnio Damir Dzumhur, número 56 del ranking de la ATP.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero aterriza en la gira de Estados Unidos, donde también disputará a final de este mes el US Open, con un gran objetivo: recortar distancia con Jannik Sinner en la carrera por el trono del tenis mundial. El jugador italiano defiende un gran botín de puntos al otro lado del charco. El transalpino ganó el año pasado en Cincinnati y el último Grand Slam del año, por lo que el palmareño tiene entre ceja y ceja hacer un gran papel en Norteamérica y luchar por levantar los dos títulos, lo que le permitiría dar un buen mordisco en la clasificación del ranking.

Para ello, Carlitos tiene un camino más que complicado en Cincinnati. Hoy será la primera prueba en su vuelta a las pistas tras el parón por descanso más largo que se ha tomado en todo el año. Al otro lado de la red estará Damir Dzumhur. El jugador de Sarajevo se deshizo en primera ronda del tenista italiano Mattia Bellucci en dos sets (7-6 y 7-6) para citarse por tercera vez en su carrera con el número dos del tenis.

El de El Palmar tiene la gran oportunidad de recortar distancia con Sinner en los dos torneos que se disputan en EE UU

Alcaraz y Dzumhur se han visto las caras dos veces, con la de hoy tres, y de la última no ha pasado mucho tiempo. El murciano y el bosnio se enfrentaron en tercera ronda del torneo de Roland Garros de este año. Allí, sobre la tierra batida de la Philippe-Chatrier, el rival de esta noche volvió loco al de El Palmar, que tuvo que sobrevivir a una excelente puesta en escena de su contricante. El pupilo de Juan Carlos Ferrero se acabó llevando el duelo, pero tras los dos primeros sets, sufrió de lo lindo ante Dzumhur, que le ganó la tercera manga y le metió el miedo en el cuerpo al murciano. Este se rehizo y doblegó a su rival, pero se llevó un gran aviso del que debe acordarse hoy.

La primera vez que ambos se vieron las caras tampoco fue un paseo para Alcaraz. Hace ya cinco años de aquel enfrentamiento. Fue en el Barcelona Challenger de 2020, donde el bosnio ganó el primer set, pero Carlitos acabó remontando para meterse en el bolsillo su primer duelo con el rival de esta noche.

Un rival irregular

Dzumhur lleva un 2025 irregular en el que ha sumado tantas victorias como derrotas (17), no ha levantado ningún trofeo y llega tras perder a las primeras de cambio con el argentino Francisco Comesana en Toronto (6-3 y 7-5). Aún así, Alcaraz no debe despistarse ni dar un mínimo resquicio para que el bosnio imponga su juego. Se mostró insistente al resto y muy veloz por toda la pista a la hora de responder a los mejores golpeos de Alcaraz en París, por lo que el de El Palmar debe aprender de aquel duelo en la capital gala.

Carlitos debe entrar en calor rápido. Han sido muchas semanas de un merecido respiro, pero el palmareño se juega mucho en tierras americanas. Su cuadro no es sencillo y podrá medirse a partir de octavos con rivales de la talla de Shapovalov, Mensik, Rublev, Zverev, Shelton o Medvedev, por lo que no tiene mucho tiempo para volver a imponer su juego en la pista. «Quiero recuperar el número uno del mundo al final del año». Es el destino deseado. Hoy empieza el camino.