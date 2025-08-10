La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz y Damir Dzumhur, duelo de segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati que se disputa hoy.
Masters 1000 de Cincinnati

Alcaraz cambia de superficie pero no de objetivo: arranca la gira de pista dura a la caza del número uno

El murciano se estrena en el Masters 1000 de Cincinnati ante el bosnio Damir Dzumhur, que ya le volvió loco en tercera ronda de Roland Garros

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:13

Llegó la hora de volver a la pista para Carlos Alcaraz. El murciano regresa a la competición casi un mes después de su último ... partido, aquella fatídica final de Wimbledon en la que el murciano no pudo superar a Jannik Sinner (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4), al que le acabó entregando su corona sobre la hierba londinense. Toca cambiar el chip y de superficie. Arranca la gira de pista dura en suelo americano. El tenista de El Palmar debuta esta noche (en torno a las 21.00 horas en España) en el Masters 1000 de Cincinnati ante el bosnio Damir Dzumhur, número 56 del ranking de la ATP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»
  3. 3 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  6. 6

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  7. 7 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
  8. 8 Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola
  9. 9 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  10. 10 Una cadena humana vuelve a abrazar al Mar Menor para exigir medidas eficaces de protección

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alcaraz cambia de superficie pero no de objetivo: arranca la gira de pista dura a la caza del número uno

Alcaraz cambia de superficie pero no de objetivo: arranca la gira de pista dura a la caza del número uno