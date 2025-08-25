La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz, entrenando sobre la pista dura de Nueva York antes del debut en el US Open. AFP

Alcaraz arranca la reconquista ante la catapulta de Opelka

El murciano se mide hoy en primera ronda al potente sacador de 2,11 metros de altura en el inicio del camino para volver a ser número uno

Fernando Perals

Fernando Perals

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:09

Carlos Alcaraz tenía un objetivo: reconquistar el número uno del mundo a final de año. Pero el plan está saliendo mejor de lo esperado y ... el reto se ha adelantado. El murciano podría convertirse en el mejor tenista del planeta en solo dos semanas, en pleno septiembre. Depende de sí mismo. Si gana el US Open volverá al trono. Y si Jannik Sinner se estrella en primera, segundo o tercera ronda y el palmareño avanza, también. Esta madrugada arranca el camino en Nueva York. No hay tiempo que perder, y el primer obstáculo será el gigantesco Reilly Opekla (en torno a las 03.00 horas).

