Alcaraz arranca la reconquista ante la catapulta de Opelka

Carlos Alcaraz tenía un objetivo: reconquistar el número uno del mundo a final de año. Pero el plan está saliendo mejor de lo esperado y ... el reto se ha adelantado. El murciano podría convertirse en el mejor tenista del planeta en solo dos semanas, en pleno septiembre. Depende de sí mismo. Si gana el US Open volverá al trono. Y si Jannik Sinner se estrella en primera, segundo o tercera ronda y el palmareño avanza, también. Esta madrugada arranca el camino en Nueva York. No hay tiempo que perder, y el primer obstáculo será el gigantesco Reilly Opekla (en torno a las 03.00 horas).

El pupilo de Juan Carlos Ferrero no tuvo suerte en el sorteo del cuadro del último Grand Slam del año. Se estrena esta próxima madrugada ante un tenista norteamericano que tiene una auténtica catapulta como servicio. Su potentísimo saque es el arma más peligrosa del jugador de Míchigan, que ha caído hasta el número 67 del ranking tras estar dos años inactivo por culpa de un tumor en la cadera y una lesión de muñeca que le apartaron de las pistas. Ahora emprende un duro camino hacia los puestos de privilegio.

Opelka es uno de los tenistas más díscolos del circuito, en parte por posicionarse en contra de los rectores del tenis y también por ser el centro de la diana de multas que rozan los 100.000 euros, muchas de ellas por rifirrafes con jueces de silla. El norteamericano cuenta con una media de 17 aces por partido, unos datos que hablan por sí solos del sostén de su juego y un claro aviso para Carlitos. Llega al US Open tras superar a un tenista del nivel de Álex de Miñaur en Cincinnati, donde cayó ante el argentino Fernando Comesaña en tercera ronda, misma fase en la que quedó apeado en Canadá, ante Leamer Tien. Será su primer enfrentamiento ante Carlos Alcaraz, que nunca ha tenido al otro lado de la red al espigado tenista.

Crecido, con la moral por las nubes, en un gran estado de forma y con la confianza que da aterrizar en un gran torneo con un título debajo del brazo, como el que logró hace apenas una semana en Cincinnati tras la retirada de Jannik Sinner, llega Alcaraz al último grande del año. Precisamente ayer, el murciano coincidió en pista con el jugador italiano y máximo rival por el trono del tenis. Ambos compartieron varios minutos, comentarios y alguna que otra sonrisa sobre el cemento noyorquino, en otra muestra más del respeto y admiración que se tienen el uno por el otro.

Vuelve el 'profe'

Ante la atenta mirada de Juan Carlos Ferrero entrena desde la semana pasada Carlos Alcaraz en Nueva York. El de Onteniente no estuvo en Cincinnati pero sí está acompañando al de El Palmar en su intento por volver a reinar en el deporte de la raqueta. Fue rápido el periplo de Carlitos en el dobles mixto del US Open: 50 minutos tardó en perder junto a Emma Raducanu. Tras ello, un mínimo respiro, que aprovechó para ser bendecido por un párroco de la Catedral de San Patricio, que le dedicó unas oraciones y le roció con agua bendita.

Hasta ayuda divina y protección celestial tiene ya Carlos Alcaraz para afrontar el duro camino que arranca esta madrugada en el US Open. Imposible contar con mayor apoyo. Ahora toca dar el do de pecho en la pista, poner sobre el cemento todo el talento y pelear contra todos los obstáculos que se pongan en el camino. El primero es grande y espera ya al otro lado de la red: Opelka.