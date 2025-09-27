Alcaraz aparta las dudas sobre su físico para acceder a cuartos de final

Hubo más dramatismo en las horas previas al partido que en los 80 minutos que duró el duelo entre Alcaraz y Bergs. Tras la torcedura ... de tobillo del murciano en su estreno en Tokio, todo el mundo del tenis se preguntaba si sería capaz de llegar en buenas condiciones a su siguiente parada en el ATP500 japonés. El runrún se incrementó en la jornada previa al partido, con la ausencia de Alcaraz en las pistas de entrenamiento. No quiso asumir riesgos innecesarios. Nada iba a cambiar por un día más de trabajo. El tiempo del viernes se invirtió en tratar ese tobillo izquierdo tocado, centro de todas las miradas durante un día y medio.

Funcionó el plan. Alcaraz apartó el ruido y las dudas sobre su estado físico con una actuación sobria, en un choque inédito ante el belga Zizou Bergs. Si hubo más emoción de la cuenta fue porque el de El Palmar no estuvo tan fino con el servicio como venía acostumbrando en el último mes. 27 puntos perdió Alcaraz con su saque, estadística que rompe radicalmente con la versión imperial que habíamos visto del murciano en Cincinnati y en Nueva York.

Pero las dudas con el servicio en ningún momento le metieron en el laberinto. Siempre por delante de un Bergs al que no paraban de llegarle misiles procedentes de la derecha del número uno del mundo. En una primera manga de idas y venidas, Alcaraz gobernó con una madurez que ya es sello de identidad. Da igual que vengan mal dadas, siempre se levanta. También lo hizo en el segundo set, cuando vio desperdiciada su ventaja. Acto seguido, otra rotura. Celebración, sonrisa de oreja a oreja, ya con el billete a cuartos de final en su bolsillo y sin dudas sobre su futuro atado físico. Espera Brandon Nakashima este domingo, al que nunca se ha enfrentado en el circuito profesional.