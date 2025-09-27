La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alcaraz celebra su victoria ante Bergs este sábado en Tokio. Reuters
Torneo de Tokio

Alcaraz aparta las dudas sobre su físico para acceder a cuartos de final

El tenista murciano, sin problemas en su tobillo, supera a Bergs (6-4 y 6-3) para citarse con Nakashima

Germán Abril

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:19

Hubo más dramatismo en las horas previas al partido que en los 80 minutos que duró el duelo entre Alcaraz y Bergs. Tras la torcedura ... de tobillo del murciano en su estreno en Tokio, todo el mundo del tenis se preguntaba si sería capaz de llegar en buenas condiciones a su siguiente parada en el ATP500 japonés. El runrún se incrementó en la jornada previa al partido, con la ausencia de Alcaraz en las pistas de entrenamiento. No quiso asumir riesgos innecesarios. Nada iba a cambiar por un día más de trabajo. El tiempo del viernes se invirtió en tratar ese tobillo izquierdo tocado, centro de todas las miradas durante un día y medio.

