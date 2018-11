MC50, rock salvaje en estado puro Concierto de MC50 en el Garaje Beat Club. / Miguel Ángel Muñoz El supergrupo liderado por Wayne Kramer para homenajear el cincuenta aniversario del mítico álbum 'Kick out the jams' de MC5 ofrece uno de los mejores conciertos del año en Murcia CARLOS GARCÍA Murcia Lunes, 19 noviembre 2018, 18:57

El imponente autobús de gira aparcado en la puerta del Garaje Beat Club ya preveía que quien se subía al escenario la noche del sábado 17 de noviembre no era alguien común. No todos los fines de semana se puede asistir a una lección de historia del rock and roll por estos lares. Porque en Murcia tenemos muchas cosas valiosas, pero vivir en un rincón suele conllevar más desventajas que beneficios en este país tan centralizado, y más a la hora de atraer giras de artistas y bandas internacionales.

El festival Fuzzville!!! –es decir, Producciones Baltimore– y el Garaje Beat Club obraron el milagro de poner sobre sus tablas a MC50, una suerte de banda 'all-star' capitaneada por Wayne Kramer, guitarrista original de los míticos MC5; Kim Thayil, guitarrista de Soundgarden; Brendan Canty, batería de Fugazi; Billy Gould, bajista de Faith No More, y Marcus Durant, cantante de Zen Guerrilla.

El 'setlist' giró en torno al 50 aniversario del primer disco de MC5, 'Kick out the jams', publicado en febrero de 1969 aunque grabado en vivo en octubre de 1968, con prominencia en el escenario por parte de Wayne Kramer, increíblemente en forma a sus 70 años. De hecho, fue él quien encendió la mecha cantando 'Rambling Rose' para seguidamente pasar al tema que da nombre a uno de los discos más importantes de la historia del punk y del sonido Detroit, ya con Durant al micrófono. Interpretaron el disco al completo, dando espacio a otros clásicos de la banda como 'Tonight' y 'Call me animal'.

Thayil era uno de los reclamos más interesantes de la noche. Tras la inesperada y trágica muerte de Chris Cornell, cantante de Soundgarden, hace ya más de un año y medio, dice haber encontrado la ilusión para tocar de nuevo con MC50. Lo suyo, con su pose tranquila y gesto serio, fue un auténtico 'clinic' de guitarra. No es de extrañar que buena parte del público (algo más de media entrada) tuviese sus ojos fijos en él. Cabe reseñar también al estruendoso Gould, a la sombra de sus compañeros, pero siempre haciéndose notar con su bajo atronador y continuo 'headbanging'.

Diferentes momentos del concierto, con Kim Thayil y Wayne Kramer dando lecciones con sus guitarras. / M. A. Muñoz/Carlos García

Hubo mucho punk, pero también mucho sentimiento, como el momento en el que Wayne Kramer recordó a sus compañeros fallecidos de MC5: el cantante Rob Tyner (1991), el guitarrista Fred 'Sonic' Smith (marido de Patti Smith, 1994) y el bajista Michael Davis (2012). Solo el batería Dennis Thompson sigue vivo.

Para los bises, 'Sister Anne', 'Let me try' y una 'Looking at you' con Marcus Durant, que por su pelo y actitud bien parecía la reencarnación de Rob Tyner, arrodillado en el escenario en mitad de una orgía guitarrera que nos dibujó a todos una sonrisa que nos acompañó hasta la salida de la sala. La sonrisa de haber podido ver a cinco leyendas del rock en este rinconcito del mapa.