MC50, Second, Noise Box, Modelo de Respuesta Polar, Alexanderplatz, Texxcoco… esta semana en la Región Miles de asistentes a la última edición del festival WARM UP. / Nacho García/AGM Nuestra agenda viene especialmente cargada de buenos conciertos, entre los que destaca el directo de MC5, con músicos de bandas legendarias como Soundgarden, Faith No More y Fugazi, para celebrar el 50 aniversario de 'Kick out the jams' en el Garaje Beat Club; pura historia del punk y el rock

1 Punk MC50

Promocional

El plato fuerte de la semana es MC50, la reunión de la mítica banda americana Motor City Five (MC5), en la que el guitarrista original Wayne Kramer se acompaña de músicos de grupos como Soundgarden (Kim Thayil), Fugazi (Brendan Canty), Faith No More (Billy Gould) y Zen Guerrilla (Marcus Durant) para celebrar el 50 aniversario del álbum 'Kick out the jams', en un concierto en el Garaje Beat Club. Una oportunidad única para escuchar a uno de los padres del sonido punk y una de las mejores canciones de la historia del rock, la que da título al disco, que ha sido versionada por bandas y artistas como Rage Against the Machine, Pearl Jam, Jeff Buckley, Trent Reznor, Prophets of Rage, Silverchair, Monster Magnet…

Información Cuándo Sábado 17 de noviembre, a las 22.00 horas. Dónde Garaje Beat Club. Precio 26 euros más gastos en Compralaentrada.com /32 euros en taquilla.

2 Pop/rock Second

Edu Botella/AGM

La banda murciana Second presentará en Fnac Murcia su nuevo álbum, 'Anillos y raíces', que se pone a la venta este mismo viernes. Además de la habitual firma de discos, el evento contará con una pequeña actuación del grupo en formato acústico. Los de Sean Frutos se encuentran de plena actualidad tras colgar el cartel de 'no hay billetes' para sus dos conciertos en la Sala REM del mes de enero y su confirmación para el cartel de la próxima edición del WARM UP. Triple ración para 2019.

Información Cuándo Viernes 16 noviembre, a las 19.00 horas. Dónde Fnac Murcia. Precio Entrada gratuita.

3 Rock alternativo Noise Box

Juan Carlos Caval

Noise Box propone un plan especial para el sábado por la noche: un concierto privado para un grupo reducido de 15 personas en el estudio El Señor Guindilla Records, en Molina de Segura, que será grabado en vídeo. La banda murciana mostrará por primera vez varios adelantos de su esperado nuevo disco, grabado este verano con el músico y productor asturiano Paco Loco, además de tocar sus grandes éxitos.

Información Cuándo Sábado 17 de noviembre, a las 21 horas. Dónde Estudios El Señor Guindilla Records, Molina de Segura. Precio 20 euros. Entradium.com.

4 Pop/rock Modelo de Respuesta Polar

Promocional

Otra de las visitas destacadas de la semana es la de Modelo de Respuesta Polar, que mostrará en la sala Musik las canciones su último disco, 'Más movimientos', publicado el año pasado, en el que un pasito más en sus composiciones y letras. La banda valenciana se encuentra en un momento dulce de su carrera, convertida ya en una de las referencias dentro del indie patrio y un nombre habitual de los principales festivales del país.

Información Cuándo Viernes 16 noviembre, a las 23.30 horas. Dónde Sala Musik. Precio 12 euros (más gastos) en wegow.com /14 en taquilla.

5 Pop Alexanderplatz

José Carlos Nievas

El murciano Alejandro Martínez, del que prácticamente no se tenía noticias desde que su grupo, Klaus & Kinski, se retiró de los escenarios en 2013, mostrará las canciones de su nuevo proyecto en solitario, bautizado Alexanderplatz, en La Yesería. Su nuevo álbum, publicado en octubre, se llama 'Muera usted mañana'. Recomendado para los amantes del pop más sesudo.

Información Cuándo Sábado 17 noviembre, a las 21.30 horas. Dónde La Yesería. Precio 8 euros (más gastos) en Compralaentrada.com /9 en taquilla.

6 Rock alternativo Texxcoco

Promocional

Los canarios Texxcoco, a quienes entrevistábamos hace apenas unos días, desgranarán las canciones de su nuevo álbum, 'Disorder', en el bar Plan 9, una coctelera en la que predomina el rock, pero también hay hueco para el garage y el post-punk. Una buena ocasión para disfrutar de uno de los directos más potentes e incendiarios del panorama nacional.

Información Cuándo Sábado 17 noviembre, a las 21.30 horas. Dónde Plan 9 bar. Precio 8 euros (más gastos) en Compralaentrada.com /10 en taquilla.

7 Rock/blues Tijuana Road

José Filemón

El 'dream team' murciano Tijuana Road celebra la fiesta de presentación de su primer disco, 'Pineapple Blues Vol. 1', en Café de Alba. Tarde de diversión garantizada con las mejores versiones de clásicos del rock, el blues y el soul de la mano del trío Francis Sarabia, Pedro Teruel y Carlos Vudú.

Información Cuándo Domingo 18 de noviembre, a las 17.30 horas. Dónde Café de Alba. Precio 10 euros, con el disco.

8 Pop/rock Funicular

Promocional

Para todos aquellos que quieran conocer nuevas bandas de pop/rock independiente murciano, Funicular celebra su concierto de presentación en La Cábala Bar, en Sangonera la Verde, en el que tocarán las canciones de su primer EP, que cuenta con la producción de Paco Román (Neuman) y la colaboración de Dani Molina, y que ha sido grabado y mezclado en los Estudios Crashpad de Granada.