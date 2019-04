Eagle-Eye Cherry pone la guinda nostálgica al Microsonidos Eagle-Eye Cherry, en uno de sus últimos conciertos. / Promo El autor de la archiconocida 'Save tonight' protagoniza este viernes uno de los últimos conciertos del festival multisala murciano; Kuve, en formato acústico, los inclasificables Trepàt y el homenaje en Cartagena de Ayoho y otros grupos al artista urbano Kraser completan la oferta del fin de semana MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Murcia Jueves, 4 abril 2019, 18:53

1 Pop/rock Eagle-Eye Cherry

Guillermo Carrión/AGM

Él dice que prefiere ser un 'one hit wonder' que no haber tenido ninguna canción exitosa. Y es que 'Save tonight' fue de esos temas que sonaron en todas partes en la era de la MTV y previa a toda la eclosión de internet. Pero Eagle-Eye Cherry es mucho más que una sola canción, que supera ya los 202 millones de reproducciones en Spotify. Hijo y hermano de músicos (Neneh Cherry es su hermanastra), ha desarrollado una carrera menos prolífica de lo esperado, con cinco discos, más uno en directo, y largos periodos de descanso entremedias. Su último LP, 'Streets of you', lo presentará en la Sala REM en el llamado a convertirse en el concierto estrella de esta edición del festival Microsonidos, que echará el cierre la próxima semana. Gran oportunidad para escuchar sus nuevas canciones, que tienen un aroma a nostalgia y redundan en un pop-rock accesible para todos los públicos, y otros himnos del artista sueco-estadounidense como 'Are you still having fun?' y 'Falling in love again'.

Información Cuándo Viernes 5 de abril, a las 23.30 horas (apertura: 22.30). Dónde Sala REM (Murcia). Precio Entrada anticipada, 15 euros (más gastos); taquilla, 18 euros.

2 Pop indie Trepàt

Promo

Y la banda de Granada que toca esta semana en Murcia es… Trepàt. Tras su irrupción en la escena 'indie' en 2014 con 'La fiesta oscura' y cuatro años después de su último álbum, 'El Amor está en la Tierra', los granadinos apuran el lanzamiento de su nuevo trabajo para los próximos meses. Hablar de Trepàt es hacerlo de una banda inclasificable que apuesta por el pop 'indie' bailable, pero con ritmos oscuros y coqueteos con la electrónica directamente salidos de los 80, aunque con aire moderno, y letras que no vacilan en abordar temas como el sexo y las drogas. Sin duda, la propuesta más arriesgada, lasciva –por qué no decirlo–, magnética y experimental de la semana.

Información Cuándo Sábado 6 de abril, a las 22.00 horas (apertura: 21.30). Dónde Pub La Yesería (Murcia). Precio Entrada anticipada, 9 euros (más gastos); taquilla, 12 euros.

3 Pop/rock Kuve

Promo

La Sala Musik acoge este viernes y sábado la celebración de la cuarta edición de Murcia Sin Tabús, organizado de forma conjunta por las asociaciones Assex y Edisex y que pretende convertirse en un punto de encuentro para abordar la sexualidad, la erótica y la igualdad de género desde distintos puntos de vista. El festival incluye actividades como talleres educativos, exposición de arte erótico, mercado, club de lectura, sesiones de DJ y un concierto especial protagonizado por Kuve, el proyecto musical de pop-rock de Maryan Frutos, quien estrenará las canciones de su tercer disco, 'Castillos de Fuego', en formato acústico. El nuevo álbum cuenta con la producción de Raúl de Lara y los arreglos de Jorge Guirao, de Second, además de la colaboración especial de Marc Gili, de Dorian, en uno de los temas.

Información Cuándo Sábado 6 de abril, a las 22.30 horas. Dónde Sala Musik (Murcia). Precio Entrada anticipada, 5 euros (más gastos); taquilla, 7 euros. Incluye una cerveza o agua.

4 Varios Gala 89-19

Ayoho

La ciudad de Cartagena será escenario este sábado de un homenaje a uno de los más grandes artistas urbanos surgidos en la Región, Kraser, para celebrar sus 30 años de trayectoria. Dentro de las actividades programadas para todo el día (escultura, pintura en directo, intervenciones artísticas…), la Sala Tántalo acogerá por la noche un concierto protagonizado por grupos a los que Kraser les ha diseñado portadas, como Ayoho (pop/rock), ArteMc (rap), El Klan de los Dedeté (rap) y Audio's Pain (rock).