Los conciertos más interesantes para arrancar el mes de febrero

Jueves, 31 enero 2019

1 Rock psicodélico Rufus T. Firefly

Parecía que no iba a suceder cuando se anunció la gira allá por el mes de septiembre, pero Rufus T. Firefly incluyó finalmente a Murcia entre los conciertos, una de las ciudades donde más ha tocado desde sus inicios. La banda forma parte del cartel del Microsonidos y el sábado se subirá, de nuevo, al escenario de la Sala REM para tocar «enteros y del tirón» sus dos discos más recientes, sobresalientes y complementarios, 'Magnolia' y 'Loto'. Recomendado para los amantes del rock y la psicodelia de los años 70 y, en general, para los que disfruten de una banda con buen directo. La cita se completa con la cantautora molinense Carmen Molina, conocida como Carmesí.

Información Cuándo Sábado 2 de febrero, a las 23.00 horas (apertura: 22.30) Dónde Sala REM (Murcia) Precio Entrada anticipada, 14 euros (más gastos); taquilla, 17 euros Artista invitado Carmesí

2 Pop/folk Nunatak

Nunatak vuelve a tocar en una sala murciana después de cinco años. Será en el Garaje Beat Club dentro de los conciertos que programa el Warm Up previos al festival. La banda cartagenera presentará 'El Tiempo de los Valientes', su álbum más pop y el primero bajo el sello Warner, del que sus componentes, con los que charlamos hace apenas unas semanas, se sienten más satisfechos con el resultado final. Además, prometen que habrá de todo en el concierto: momentos íntimos, otros más cañeros, canciones acústicas… «Un repertorio variado y extenso para que los fans de Nunatak se queden a gusto», asegura Álex Martínez (batería). Habrá que hacerle caso. Y la noche también servirá para la puesta de largo de AA Mama, el nuevo proyecto del dúo formado por Carmen Alarcón y Pablo García, Estúpido Flanders, que ofrecerá una propuesta musical diferente y en castellano.

Información Cuándo Viernes 1 de febrero, a las 22.00 horas Dónde Garaje Beat Club (Murcia) Precio Entrada anticipada, 12 euros (más gastos); en taquilla, 16 euros

3 Pop 'lo-fi' Marcelo Criminal+Ángel Calvo

¿No conocéis todavía a Marcelo Criminal? El de la canción 'Perdona (ahora sí que sí)'. Esa que canta Amaia junto a Carolina Durante, pues resulta que es una versión. La original es de Marcelo García –que también es el protagonista del vídeo–, más conocido como Marcelo Criminal, el mejor exponente del underground y el sonido 'lo-fi' (de andar por casa, para que nos entendamos) murciano, capaz de elevar a la categoría de extraordinario las cosas cotidianas (ir al Mercadona, por ejemplo), como su canción 'Solán de cabras', una oda a las propiedades minerales de esta marca de agua, «tan deliciosa que está en todos los chinos» y que «si todo va bien, la beberán los niños». Y no estará solo, compartirá escenario en La Yesería, dentro del festival Microsonidos, con Ángel Calvo y Los Trenes de Larga Distancia, que presentará su último trabajo, 'Murcia del Carmen', a medio camino entre el folk y el power-pop.

Información Cuándo Sábado 2 de febrero, a las 22.00 horas (apertura, 21.30 horas) Dónde La Yesería (Murcia) Precio Entrada anticipada, 10 euros (más gastos); en taquilla, 12 euros

4 Pop Vinila von Bismark

Vinila von Bismark, 'alter ego' de Irene López Mañas, presentará en la Sala REM su tercer trabajo, 'Motel llamado mentira', dentro de su minitour por seis ciudades a través de Girando Por Salas (GPS). La polifacética artista, tras su etapa en el espectáculo 'The Hole', mostrará las canciones de su nuevo disco, editado a través de su propio sello, Cachucha Records, tras varios años en Subterfuge, que combina sus raíces andaluzas y su pasado rockero, con música urbana y ritmos latinos. Actitud, talento y mucha provocación sobre el escenario.

Información Cuándo Viernes 1 de febrero, a las 23.30 horas (apertura: 22.30 horas) Dónde Sala REM (Murcia) Precio Entrada anticipada, 6 euros (más gastos); en taquilla, 8 euros

5 Grunge Invórtice

No solo ofrecemos psicodelia para este fin de semana, sino también un poco de grunge. Invórtice promete un directo demoledor en la Sala Musik. La banda murciana presentará su primer EP, 'Endless feeling', que cuenta con siete temas que recogen su estilo particular dentro de la escena murciana, todo un homenaje al sonido Seattle (Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots…), con influencias del stoner y del 'nu-metal' menos ligado al hip hop y más melódico. Completa el cartel The Wonders.