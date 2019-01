Agenda de los conciertos más destacados del 25 y 26 de enero Suzanne Cordeiro/AFP Micah P. Hinson, la dupla Noah Histeria y Caboverde, el festival Fck Censorship en Villena y la noche de tributos a las mejores bandas de rock en el Garaje Beat Club lideran las propuestas musicales de esta semana MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Jueves, 24 enero 2019, 19:58

1 Rock Festival de Tributos Masters of Rock

El festival de tributos Masters of Rock vuelve en su cuarta edición al Garaje Beat Club, tras el éxito de las anteriores, con más de cinco horas de música en directo para revivir las canciones de cinco de las mejores bandas de la historia del rock: Metallica (Black Horsemen), Queen (Killer Queens), Guns N' Roses (Nice Boys), AC/DC (Thunderstruck) y Iron Maiden (666). Para nostálgicos de la música de los 80 y los 90.

Información Cuándo Viernes 25 de enero, a las 22.00 horas Dónde Garaje Beat Club Precio Anticipada, 12 euros (más gastos); taquilla, 15 euros

2 Pop/Rock La Línea Roja

La Línea Roja, banda anteriormente conocida como Incómodos, actúa en la Sala Spectrum de Murcia, con motivo del festival Microsonidos 2019, para mostrar los temas de su primer LP, grabado con el omnipresente productor Carlos Hernández Nombela, responsable de discos de Los Planetas, Triangulo de Amor Bizarro, Viva Suecia, La Habitación Roja, Leiva, Enrique Bunbury…, que pronto verá la luz. En el concierto estará acompañada del trío de rock alternativo de Cartagena Elure.

Información Cuándo Viernes 25 de enero, a las 23.00 horas (apertura: 22.30) Dónde Sala Spectrum, en Murcia Precio Anticipada, 6 euros (más gastos); taquilla, 8 euros Artista invitado Elure

3 Rock Moody Sake

Moody Sake presentará su último trabajo, 'Wilderness', en un concierto acústico en el Café Bar 9 Pisos, en Murcia, dentro de un evento especial organizado por Encuentros Sonoros en el que también contarán al público todos los detalles del disco y de la gira, que incluye fechas por todo el país y una en Oporto (Portugal). La velada se completará con DJ Beretta.

Información Cuándo Viernes 25 de enero, a las 21.30 horas Dónde Cafa Bar 9 Pisos, en Murcia Precio Entrada gratuita

4 Rock/folk Micah P. Hinson

Uno de los platos fuertes del festival Micosonidos es el cantautor indie norteamericano Micah P. Hinson, que presentará en la Sala REM las canciones de su último trabajo, 'When I shoot at you with arrows, I will shoot to destroy you', cuya inspiración, según asegura, le vino de España. El artista, al que definen como el 'Leonard Cohen del indie' –en todos los textos sobre él insisten en la comparación– y quien ya pasó en 2015 por el Auditorio Víctor Villegas, vuelve a Murcia para hacer sonar su folk-rock clásico. Estará acompañado por Ronnie Lasdunas y El Combo de Arena, una banda murciana que mezcla el folk, el western swing, el jazz dixieland y la música clásica.

Información Cuándo Sábado 26 de enero, a las 23.00 horas (apertura: 22.30) Dónde Sala REM Precio Anticipada, 15 euros (más gastos); taquilla, 18 euros Artista invitado Ronnie Lasdunas y El Combo de Arena

5 Rock alternativo Noah Histeria+Caboverde

Noah Histeria, uno de los mejores exponentes del rock progresivo en España, visita Murcia por cuarta vez para mostrar las canciones de su primer álbum, 'Hautefaye'. Los valencianos estarán acompañados en la cita por Caboverde, un proyecto musical del siempre interesante Juan Bas, líder de bandas como Nothink y Minor Empires, en el que mantiene el sonido del rock alternativo, pero se pasa al castellano. Y completa el cartel Le Mur, uno de los grupos emergentes más interesantes de la escena murciana por su sonido visceral y la voz de su cantante, Elsa.

Información Cuándo Sábado 26 de enero, a las 22.00 horas Dónde Sala Musik Precio Anticipada, 10 euros (más gastos); taquilla, 12 euros Artista invitado Le Mur

6 Rock/Punk Fck the Censorship Festival

Para los que tengan cuerpo de festival en pleno mes de enero y no les importe conducir unos cuantos kilómetros, la plaza de toros de Villena (cubierta y con calefacción, datos importantes) acoge un año más Fck the Censorship, que contará en su cartel clásicos como Soziedad Alkoholika, Reincidentes, Def con Dos, Porretas y Parabellum, además de la vuelta a los escenarios de los navarros Koma, tras años de inactividad, y de Manolo Kabezabolo, después de superar unos problemas de salud. Música en directo y sin interrupciones desde las 14.30 hasta las 3 de la mañana.